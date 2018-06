Autobusové nádraží na pražské Florenci slaví 70 let. Celkem jím prošlo na 750 milionů cestujících

Přesně před sedmdesáti lety - 17. června 1948 - odbavilo autobusové nádraží Praha Florenc první cestující. Za tu dobu projelo autobusovým nádražím podle odhadů jeho provozovatele, společnosti ČSAD Praha Holding, 22 milionů spojů. Zatímco dnes si cestující hlídají odjezdy autobusů na obrazovkách v klimatizované hale, dřív se museli spoléhat na hlášení místního rozhlasu. Praha 19:32 17. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autobusové nádraží Praha Florenc | Foto: ČSAD Praha holding

„Pozor, pozor. Rychlíkový autobus do Karlových Var odjíždí ve 13:30 z nástupiště číslo 6.“ Právě jako v ukázce z filmu Florenc 13.30 z roku 1957 mohlo vypadat hlášení upozorňující na odjezd. „Cestující se připraví k nástupišti číslo 6.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let. Více si poslechněte v reportáži Evy Rajlichové

Autobusové nádraží Florenc začínalo s 26 linkami, dnes jich tu denně jede na pět set. Podle ředitele ČSAD Praha Holding Pavla Vráblíka převažují zahraniční cestující. „U těch cestujících je to dnes 60-70 procent mezinárodní přeprava a vnitrostátní někde mezi 30 a 40 procenty,“ říká Radiožurnálu Vráblík.

Roli důležitého autobusového uzlu v Praze hraje Florenc dodnes, stále sem jezdí mnoho dálkových i zahraničních linek.

Až tři čtvrtě miliardy cestujících

„Jsme tady v centru, kříží se tu dvě trasy metra, jsou tu tramvaje, taxíky a v centru jste odsud pěšky hned. Je to nejlepší poloha, která existuje. Musím říct, že zástupci nebo vlastníci jiných nádraží v Evropě nám toto velmi závidí,“ vypráví ředitel.

Linkou metra B jezdí Pražané už 30 let. Její zázemí skrývá unikátní techniku Číst článek

Před zhruba deseti lety začala sloužit nová moderní odbavovací hala. „V polovině prázdnin by se mělo odehrát otevření nové kavárny. Do budoucna plánujeme, že bychom rádi v areálu nádraží postavili ještě jednu novou budovu, kde by získali zázemí dopravci a byly by tam i nějaké další služby,“ představuje blízké vize Vráblík.

Podle informací ČSAD Praha Holding prošlo za 70 let autobusovým nádražím Praha Florenc až 750 milionů lidí. Přepravu by měly v příštích letech pasažérům zpříjemnit eskalátory z metra a také displeje, které budou přímo na nástupištích informovat o případném zpoždění.

Autobusové nádraží Praha Florenc | Foto: Eva Rajlichová | Zdroj: Český rozhlas