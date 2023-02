Do pražských ulic vyjela historická tramvaj K2. Cestující bude vozit na turistických linkách 23 a 42

V Praze poprvé vyrazil do ulic tramvajový vůz typu K2, který bude cestující vozit při nostalgických jízdách. Dopravní podnik ho má jenom v jednom exempláři. Historie této konkrétně tramvaje se začala psát před 46 lety. Tramvaj se hned z výroby přesunula do Bratislavy, odtud pak po letech do Brna, kde se z „električky“ stala „šalina“. Teď vůz přivítali v Praze, kde vůbec poprvé bude vozit cestující. Praha 22:25 5. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do pražských ulic poprvé vyrazila historická tramvaj K2 | Foto: Tomáš Maleček | Zdroj: Český rozhlas

„Zrovna máme rychlost 20 kilometrů v hodině, protože jedeme okolo zastávky. Tramvaj může jet okolo 60 kilometrů v hodině, ale my se takto asi reálně nerozjedeme, do kopce určitě ne, to až na rovině po delší době,“ popisuje technický šéf dopravního podniku Jan Šurovský.

Byl to právě on, kdo řídil tramvaj K2 po Praze při její historicky první jízdě v metropoli.

„Do kabiny řidiče této unikátní tramvaje nemůže usednout každý řidič. Je na to speciální kurz a do toho kurzu jsou zatím nominováni pouze řidiči, kteří mají oprávnění řízení takzvané dvounápravové tramvaje, což jsou ty staré otevřené dřevěné tramvaje,“ vysvětluje Šurovský.

Tramvají se mohli svézt nadšenci v neděli na historické lince 42. Od jara pak bude vyjíždět pravidelně i na nostalgickou linku 23 z Prahy.

Návrat do Prahy

K2 se po téměř půl století vrátila do Prahy. V roce 1977 ji vyrobili v závodě ČKD Praha. Pak putoval vůz do Bratislavy, kde až do roku 2009 sloužila pro výcvik řidičů. Poté dlouho stála v bratislavské vozovně Krasňany.

Ze Slovenska ji před dvěma lety odkoupil právě pražský dopravní podnik, a to za 1000 eur, v přepočtu tedy ani ne za 25 tisíc korun. Víc než rok ale strávila v brněnské vozovně Medlánky, tamní dopravní podnik ji zrenovoval za 9,5 milionu korun.

Od začátku prosince pak stála v ústředních dílnách v pražské Hostivaři a 2. února slavnostně poprvé vyjela do pražských ulic s cestujícími.

K2 je nyní ve velmi dobrém stavu. Její oprava v Brně ale trvala 14 měsíců, přitom po převozu z Bratislavy nebyla v zase tak špatném stavu. Vůz sloužil v minulosti pouze jako zácvikové vozidlo pro řidiče. Karoserie byla přesto hodně zdeformovaná a nutná byla i výměna velké části nosných prvků.

Proměnou prošel i interiér a kabina řidiče, která odpovídá původnímu provedení. Řidiči tam najdou i moderní prvky, ty jsou ale skryté, aby nenarušovaly původní vzhled vozu.