Tajemství Karlova mostu. Jako jediný na světě je osvětlen plynovými lampami a nejmenuje se Karlův

Tajemství Karlova mostu. Tak se jmenuje poslední kniha novináře a autora několika knížek o historii Prahy Davida Černého. „Pokud jste chtěli přejít řeku suchou nohou, tak se všichni sešli na Karlově mostě. V Praze byl jediný až do roku 1841," vysvětluje publicista, který ve svátečním rozhovoru pro Radiožurnál vyprávěl nejenom o zajímavostech Karlova mostu. Host Radiožurnálu Praha 10:16 25. prosince 2023

Jaké tajemství má Karlův most?

Nejsenzačnější tajemství Karlova mostu je to, že se vlastně nejmenuje Karlův. Do poloviny 19. století byl v Praze most jako jediný, tak se mu říkalo kamenný most, nebo pražský most. Až od poloviny 19. století, kdy se začalo mostů v Praze stavět hodně, tak v nějakých pražských německých novinách napsal německy píšící novinář Karls-Brücke. To se ujalo…

Poslechněte si celý rozhovor.

Ale pokud by most měl nějaké jméno, tak by to asi byl most svatého Víta, je to ten samý svatý Vít, kterému je zasvěcená katedrála. Dá se to usuzovat z toho, že když se podíváte na staroměstskou Mosteckou věž od Křížovnického náměstí, tak na věži je most vyobrazený, na jednom konci sedí Karel IV., který most založil, na druhém konci Václav IV., který most dokončil.

A pak je na mostě vyobrazený svatý Vít, který chrání most a je jeho hlavním patronem. Takže pokud se ten most nějak jmenuje správně, tak je to most svatého Víta, což leckoho překvapí, protože máme spojení Karlův most zažité, že si neumíme představit, že by to mohlo být jinak.

Nejvyšší lampář

Nedávno jsi zmínil, že jsi byl na mostě s lampářem, který je nejvyšším lampářem na světě. Kolik měří?

Tuším, že 206 cm, což je dost. Je pravda, že to je bývalý baskeťák, takže by pomalu tyč nepotřeboval a řadu lamp by mohl zatáhnout prstem. Lampářů moc není, jsou dva a chodí jenom v adventním čase na plynové lampy, které se zaplaťpánbůh vrátily do Prahy, protože v 80. letech bylo plynové osvětlení zrušené.

Rozsvěcují se centrálně, ale tenhle Honza Žákovec, myslím, prosadil, aby se daly klasickým způsobem rozsvítit tyčí. A vždycky je to velká atrakce, k čemuž výška přispívá, protože má ušitý starý lampářský mundúr, a když se nese Karlovým mostem, tak je velký sběh lidu, děti jsou nadšené, každý si může vyzkoušet plynovou lampu rozsvítit.

Zkoušel jsi to?

Zkoušel jsem to a je potřeba mít dobré oči, je to krásný pocit. Ti lampáři po Praze už nejsou, řemeslo vymizelo. Karlův most je jediným mostem na světě, který je osvětlen plynovými lampami v současné době, vrátily se tam asi před dvacet lety. Někteří to nechtěli vrátit, ale je dobře, že se to vrátilo, protože světlo z plynové lampy je na můj vkus takové přívětivější.

Když byl Karlův most dlouhou dobu jediným mostem v Praze, tak tam musel být velký šrumec. Přišlo mi zvláštní, že v roce 1707 tam byla doporučená chůze vpravo…

To bylo vydané nařízení, protože most byl velice exponovaný. V Praze existovaly přívozy, ale pokud jste chtěli přejít suchou nohou, tak se všichni sešli na tom Karlově mostě. V Praze byl jediný až do roku 1841, kdy se teprve postavil druhý most císaře Františka, což byl krásný, visutý, řetězový most, dneska tam je most Legií.

Přes most tahali lokomotivy a jednou tam vezli obzvlášť těžký kus, který narušil statiku, takže tam stál jen pár desítek let a byl nahrazen tím současným. Pak od poloviny 19. století se mostů v Praze začalo objevovat docela dost.

