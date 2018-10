OBRAZEM: Několikametrová zeď jako připomínka totality. V podzemí ‚Stalina‘ se otevírá výstava Paměť národa

Hned po vstupu do jedné z kapes, jak se říká prostorám upraveného podzemí Stalina, oslepí návštěvníky tma, tísnivá atmosféra a pletivo. Na oprýskané zdi se promítají nahrávky pamětníků totalitních režimů, vlhký vzduch podzemí dokresluje příběhy o vězení a hrdinství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V podzemí bývalého Stalinova pomníku na pražské Letné se otevírá výstava Paměť národa. Je to jedna z mnoha připomínek stoletého výročí Československa. Téma Kateřiny Svátkové

Výstavu zorganizovalo Post Bellum. Český rozhlas se podílí na natáčení jeho projektu Příběhy 20. století. Jak říká ředitel společnosti Post Bellum Mikuláš Kroupa, atmosféra je tísnivá, ale výstava ke stoletému výročí vzniku Československa má pozitivní náboj.

„Důstojnost se nacházela i v nejnedůstojnějších místech, jako byla samovazba a katakomba. Tuhle naději a důstojnost zobrazujeme tisíci malými plamínky v celém podzemí. Myslím, že to je velice silné, sugestivní a snad i trochu dojemné,“ popisuje pro Radiožurnál Kroupa.

Výstava se připravovala několik měsíců, rozloha podzemí je příliš velká, rozdělil se tedy do dvou tunelů. Autor architektonického řešení Martin Hejl musel překonat hlavně problém se špatným stavem podzemí – výsledek je ale podle něj překvapivý i pro něj samotného.

‚Za podporu společných hodnot.‘ Post Bellum a Pražský studentský summit získaly Cenu evropského občana Číst článek

„Když čelíte osmi a půl tisícům metrů čtverečních, které máte zpracovat v takto krátkém čase, tak to vyžaduje extrémně vysoké kreativní nasazení. Myslím, že výsledek je mnohem lepší, než co jsme na začátku vymysleli, právě díky tomu, že jsme byli vnímavý v každém testu k tomu, co nám prostor umožňuje,“ říká Hejl.

Přímo pod Metronomem na Letné vyrostla několikametrová tmavá zeď, která zakrývá část oblíbené turistické vyhlídky na Prahu. To byl podle programového ředitele Post Bella Jana Poloučka také záměr.

Pod pražským Stalinem jsou teď i výstavní panely Paměti národa. Zahájení dvouměsíční výstavy bude i oslavou stoletého výročí vzniku Československa – pod širým nebem u letenského Metronomu zahrají Michal Prokop, Thom Artway nebo kapela Kieslowski.