Tři pražské defenestrace byly zásadní zlomy v našich dějinách, popisuje historička

V divadelní hře Divadla Járy Cimrmana Blaník si autoři kladou otázku: Proč se naši předci zbavovali nepohodlných činitelů raději oknem než dveřmi? Historička Eva Doležalová na to odpovídá: „Defenestrace je vyhození z okna, deportace by bylo vyvedení dveřmi, a to už od antiky znamenalo odvezení nepohodlného člověka za brány města. Mohl se ale vrátit, kdežto defenestrace je definitivní.“

