Rozhlasu pomohla před 79 lety i policie. První knock-out Pražského povstání zaznamenal velitel Hladík

„Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu. Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.“ Rozhlasové volání o pomoc 5. května 1945 cílilo i na tehdejší muže zákona.

„Legendárním voláním vlastně volali uniformovanou protektorátní policii. Slučovala policii, četnictvo, hasiče a obecní policii,“ vysvětluje pro Radiožurnál ředitel Muzea policie Radek Galaš.

Policisté na rozhlasovou výzvu zareagovali. Prvních 20 mužů dorazilo k rozhlasové budově na Vinohradské třídě.

„Pod velením Karla Hladíka, který jako první vešel do budovy. On jako první zaznamenal první knock-out Pražského povstání, protože tam pěstí skolil německého strážného. Byl to boxer,“ přibližuje Galaš.

Speciální oddíl pro rozhlas

Boxerská průprava u zasahujících mužů zákona nebyla náhoda. Řada z nich se přidala k protinacistickému odboji a už od roku 1939 se připravovali, že tehdy ještě německy vysílající rozhlas obsadí.

„Ke konci války byli vytipováni muži, kteří to udělají. Byl to speciální oddíl vězeňské služby, byli to boxeři, byli to zápasníci,“ doplňuje ředitel Muzea policie.

Každý z policistů měl při boji o rozhlas jednu pistoli a jen osm nábojů - víc jich nacisté nepovolovali. Uhájit rozhlasovou budovu přitom bylo klíčové. Vysílání informovalo, jak mají lidi stavět barikády, ale také povzbuzovalo.

„České ruce hájí stanoviště rozhlasu! Jsme s vámi, buďte v duchu s námi. Hájíme Prahu, Prahu uhájíme! Praha je! Praha zůstane svobodná!“ znělo z rozhlasu.

Méně nepřátelských jednotek

Do povstání se zapojili nejenom četníci, policisté a hasiči, ale i sokolové, orlové nebo skauti. Jedním z nich byl i Jaromír Klika. Před časem pro projekt Paměť národa vzpomínal, proč s kamarády založili vlastní odbojovou organizaci.

„Nemalou měrou k tomu přispěla skautská výchova, slib a zákon chránící slabé proti silným, bránící dobro před zlem,“ popisoval.

Povstalci stavěli barikády a v ulicích Prahy byla po několik dnů slyšet silná střelba a výbuchy. Naštěstí pro ně nebylo v Praze v té době tolik nepřátelských jednotek.

„V polovině dubna zhruba polovinu sil, které byly připraveny na potlačování nepokojů, odveleli na frontu do posledních zoufalých bojů,“ řekl před časem historik Tomáš Jakl.

I tak padly při bojích o svobodnou Prahu zhruba 3000 lidí. Pražské povstání skončilo po příjezdu Rudé armády, 9. května 1945, tedy den po kapitulaci nacistického Německa.

Barikády před budovou rozhlasu v Praze v roce 1945 | Foto: Archiv ČRo