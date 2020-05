Tanky, povstalci, barikády i pomníčky padlým. Podívejte se na fotografie z povstání proti nacistům

Začalo to v Přerově 1. května spontánním povstáním českého lidu proti okupantům. Skončilo kapitulací a odchodem německých vojáků a příjezdem Rudé armády do Prahy 9. května. V těchto dnech si Česko připomnělo 75 let od ozbrojeného odporu proti nacismu. Server iROZHLAS.cz přináší ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem dobové fotografie z květnových povstání.

Praha 9:44 8. května 2020