Roucha svaté Ludmily či Karla IV. Po 30 letech práce se podařilo zmapovat textilní sbírku Pražského hradu

Pražský hrad stovky let ukrýval sbírku plnou nejrůznějších vzácných textilií z exotických zemí. Jsou tu například vzácná pohřební roucha svaté Ludmily a Karla IV. nebo slavnostní oděvy českých biskupů. Vědkyním z archeologického ústavu Akademie věd České republiky a Správy Pražského hradu se po třiceti letech bádání podařilo nálezy zmapovat a utřídit. Praha 9:55 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel IV. na katafalku rekonstrukce pohřební výbavy a oděvu Karla IV. (Kresba) | Foto: P. Chotěboř

Ve speciálním depozitáři na Pražském hradě je uložených 270 větších nebo menších pozůstatků vzácných látek od raného středověku po renesanci. Nejrozmanitější jsou ty z dob Jana Lucemburského a Karla IV.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Martina Srba o sbírce vzácných textilií z Pražského hradu

Podle Mileny Bravermanové, která se výzkumu historických tkanin věnuje přes třicet let, jde o neuvěřitelně vzácné textilie ze všech oblastí tehdejšího hedvábnictví: Číny, Blízkého východu, Sicílie, Španělska a severu Itálie. Minimálně polovina pochází právě z Asie a patří mezi nejcennější látky té doby.

„Jedna z nejstarších textilií je tkanice punčoch Boleslava II. Pochází určitě z Byzance, z Konstantinopoli, je na ní vzor s orly,“ popisuje hnědou látku Milena Bravermanová.

Tkanina s palmetami, rostlinným motivem a květy s drobnými kosočtverci, 1. polovina 14. století, střední Asie, surcot s tříčtvrtečním rukávem z pohřební výbavy jedné z manželek Karla IV. | Foto: J. Gloc, Fototéka Pražského hradu | Zdroj: Správa Pražského hradu

„Typický archeologický textil je právě takto hnědý, ale je to pouze převzatá barva okolí, protože ostatní barvy jako například zelená nebo žlutá rychle mizí,“ vysvětluje Helena Březinová z pražského archeologického ústavu Akademie věd.

Pohřební roucha

Většina zachovaných látek má ale za sebou pohnuté osudy a uložení v nepříznivých podmínkách, vysvětluje Milena Bravermanová a jedná se převážně o pohřební oděvy.

Archeologové přepluli ve vydlabaném kmeni Egejské moře. Opracovali ho kamennými nástroji Číst článek

Speciální oděvy do hrobu se šily pro panovníky nebo biskupy, nebo se do nich oblékaly ostatky svatých. Níže postavení šlechtici byli pohřbení v tom, co běžně nosili.

„Jednalo se o textilie šité z luxusních a drahých látek, ušité ale byly oděvy poměrně ledabyle. Dá se říct, že byly vyrobené na efekt,“ říká Bravermanová.

Luxus většiny hedvábných látek podtrhuje také široké spektrum vzorů na textiliích ze 14.-16. století: geometrické, rostlinné, někdy se na rouchách objevovala zvířata, prvky architektury, lidské postavy či arabské nápisy.

Vlasová tkanina s rozetami, granátovými jablky a květy, okolo poloviny 15. století, Itálie, polštář z pohřební výbavy Ladislava Pohrobka | Foto: J. Gloc, Fototéka Pražského hradu | Zdroj: Správa Pražského hradu

Třicetiletý výzkum jedinečného souboru textilií zahrnoval restaurování, textilně technologický průzkum, vyhledávání podobných nálezů ze světových sbírek, interpretace vzorů, střihů i použití nebo dokonce spojení s historickými osobnostmi.

„Na každém kousku je vidět, jak to bylo utkáno, jakou vazbou a technikou a jakým stavem,“ vypráví Bravermanová. Podle ní je velkou technickou vzácností pohřební roucho svaté Ludmily.

Nová publikace

Vzácné kusy látek hlídá správa Pražského hradu a metropolitní kapituly podobně jako poklad, ve stálých podmínkách a bez přístupu světla. Jen některé z nich se mohou vystavovat. Poprvé v historii jsou ale všechny k vidění ve dvoudílné a dvoujazyčné publikaci Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě.

Dlouhodobá práce expertek se v knize propisuje v mnoha kapitolách. Jádrem publikace je katalog samotných textilií, který vychází z práce několika restaurátorek z hradních dílen. Obsahuje také popis areálu Pražského hradu jako pohřebiště historických osobností, včetně okolností úmrtí, průběhů pohřebních slavností až po otevření a vyzvednutí ostatků.

Tkanina s plachetnicemi, pokročilá druhá polovina 14. století, Itálie, plášť z pohřební výbavy jedné z manželek Karla IV. | Foto: J. Gloc, Fototéka Pražského hradu | Zdroj: Správa Pražského hradu

Celou reportáž si můžete poslechnout nahoře v audio nahrávce.