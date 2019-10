Před 40 lety skončil proces proti Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Mezi odsouzenými byli Uhl i Havel

Normalizační soud poslal 23. října 1979 do vězení šest členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Jejich snahu o ochranu lidských práv označil za „podvracení republiky“. Poslechněte si, jak proces s disidenty komentoval tehdejší Československý rozhlas. V Rozhlasových novinách z 24. října 1979 se o odsouzených hovoří jako o „hrstce zavilých nepřátel socialismu“, kteří dostávali prostředky mimo jiné od CIA. Archiv Českého rozhlasu Praha 14:15 23. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Nahrávka z října 1979, kterou vám nabízíme k poslechu, pochází z rubriky Komentář ke dni. Zazněla na závěr Rozhlasových novin 24. října 1979, den poté, co bylo k trestům odnětí svobody od dvou do pěti let odsouzeno šest členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS).

VONS vznikl 27. dubna 1978. Založila ho skupina signatářů Charty 77. Chtěli hájit lidi, kteří se v socialistickém Československu stali terčem pronásledování kvůli svému přesvědčení, a také další oběti justiční svévole. Vycházeli přitom z platných československých zákonů a mezinárodních úmluv o lidských právech.

Do roku 1989 vydali členové výboru 1125 sdělení o sledovaných případech. Zasílali je jak československým úřadům, tak zahraničním tiskovým agenturám. Činnost výboru byla veřejná, jednotlivá sdělení obsahovala jména a adresy jeho členů.

Vazebně stíhaní členové VONS v roce 1979 | Foto: Ivan Kyncl

Už na jaře roku 1979 Státní bezpečnost jedenáct z tehdejších 21 členů výboru zatkla. Šest z nich (Václav Havel, Petr Uhl, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Ota Bednářová a Dana Němcová) bylo během následujícího procesu odsouzeno k trestům odnětí svobody od dvou do pěti let.

Provinili se prý „podvracením republiky“. Nejvyšší trest dostali Petr Uhl a Václav Havel – pět a čtyři a půl roku. Činnost výboru však ani vysoké tresty nezastavily.

Zavilí nepřátelé socialismu

V dobovém komentáři nalezneme některé často opakované motivy – proti naší zemi je vedena „nevybíravá kampaň“, za níž stojí západní země, a dokonce i americká tajná služba CIA.

Odsouzení, označovaní za „hrstku zavilých nepřátel socialismu“, jsou prý lidé, kteří bezostyšně lžou a neváhají obhajovat i teroristy. Autor komentáře zde připomněl tragický případ bratranců Barešových, kteří unesli autobus, aby se dostali do NSR. Na hranicích však došlo k přestřelce, při níž zemřel řidič autobusu.

Nechybí ani zmínka o Rádiu Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky. Antikomunisté prý vedou „psychologickou válku proti socialistickým zemím“, která jim má poskytnout záminku k „vměšování se do jejich vnitřních záležitostí“.

VONS fungoval do roku 1989, kdy měl 31 spolupracovníků v Československu a šest v cizině. Po sametové revoluci se jeho členové věnovali například novelizaci trestního řádu či přípravě rehabilitačních zákonů. Definitivně svou činnost ukončil až v polovině 90. let.