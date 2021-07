Evropští experti analyzují vzorky ostatků z Česka. Ověřují, jestli patří olomouckým Přemyslovcům

Téměř o rok se kvůli covidu-19 zpozdily analýzy pravděpodobných ostatků olomouckých Přemyslovců. Jejich vzorky posílají pražští archeologové do různých koutů Evropy k dalšímu zkoumání. Nejdůležitější jsou analýzy DNA, které by potvrdily hypotézu, že olomoucká a pražská knížata patřila do společné rodiny Přemyslovců. Výsledky by měly být známé do konce roku.

