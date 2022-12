Uplynulo 47 let od Magorova přeštického proslovu. Vedl k prvnímu soudnímu procesu s undergroundem

Přeštický případ z prosince roku 1975 v sobotu v Přešticích na Plzeňsku připomene další z akcí uspořádaných k jeho výročí. Před 47 lety vystoupil v Přešticích básník Ivan Martin Jirous zvaný Magor a poprvé přečetl manifest nazvaný Zpráva o třetím hudebním obrození. Jeho proslov a koncert nezávislých hudebníků vedl k zatýkání a první proces s undergroundem v komunistickém Československu. Přeštice (Plzeňsko) 17:46 10. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magorův proslov a koncert nezávislých hudebníků vedl k zatýkání a první proces s undergroundem v komunistickém Československu | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

„Sebrali ho v dubnu. Odvezli ho na Bory. Bylo to jak na gestapu. Nebylo to příjemné na Borech, zvlášť v té první chvíli, kdy jsem nevěděla, o co jde,“ připomíná na Radiožurnálu Jitka Hodáčová, která už dříve připomněla zvláštnost postupu Státní bezpečnosti.

Ta spustila výslechy a zatýkání až tři měsíce po samotné kulturní akci. Z dokumentů vyplývá, že do rozhodnutí soudců osobně zasahovaly komunistické špičky. Nejvyšší trest, a to 15 měsíců, dostal místní organizátor Karel Kocour Havelka.

„Tenkrát nám to tak nepřipadalo, ale z dnešního pohledu to byla klíčová akce. V Přešticích Magor v té zprávě poprvé vyjádřil základní postulát undergroundu, což bylo nezaplétat se s ďáblem, kterým je establishment,“ popisuje Havelka.

Za mřížemi skončili také Miroslav Skalák a František Stárek, který v Ústavu pro studium totalitních režimů dokumentuje underground a přeštický případ považuje za zlomový.

„Start policejního projektu, jak se obout do českého undergroundu, skutečně začal v Přešticích. Zkontrolovali tam sto lidí a když si projeli ten seznam, tak tam měli hardcore českého undergroundu, který byl od Košic až po Aš,“ líčí Stárek.

Události z roku 1975 v sobotu večer v Přešticích bude rozebírat historik a znalec undergroundu Martin Machovec, kterého doprovodí kapela The Ignu.