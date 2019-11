Gorbačov chtěl za prezidenta Československa Zdeňka Mlynáře, zjistil historik v moskevských archivech

Sovětský vůdce Michail Gorbačov v listopadu 1989 uvažoval, že by na postu prezidenta Československa rád viděl exkomunistu a pozdějšího disidenta Zdeňka Mlynáře. Své zjištění představil historik Michal Macháček na pondělní konferenci Českého rozhlasu Plus s názvem Evropa bez železné opony: 30 let svobody. Vychází z přepisů telefonních rozhovorů a dalších pramenů, na které narazil při pátrání v moskevských archivech.

