Euroskeptik, který překvapil nadstranickostí i amnestií. Klaus měl cestu na Hrad nejsložitější

Václava Klause zvolili v roce 2003 zákonodárci druhým prezidentem České republiky ve třetím kole třetí volby, tedy až na devátý pokus.

„Václav Klaus měl prezidentské volby patrně nejsložitější ze všech československých a českých prezidentů,“ řekla Radiožurnálu Jana Čechurová z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Nadstranický euroskeptik

Podle historičky Klaus pozitivně překvapil tím, že jako zakladatel ODS občanským demokratům nestranil. „Dokázal být nadstranický, měl smysl pro prezidentskou funkci i strukturální vnímání moci.“

Václav Klaus ve funkci prezidenta završil svou aktivní politickou kariéru, předtím byl ministrem, premiérem, předsedou Poslanecké sněmovny. Patřil k nejvýraznějším osobnostem polistopadové politiky.

Občané na Václava Klause ovšem vzpomínají s rozporuplnými dojmy. Paní Věra jeho politický charakter shrnuje tak, že je racionální, logicky smýšlející a euroskeptický. „Myslím si, že uměl dobře formulovat, co se nám v Evropské unii nelíbí, a uměl by to i dobře obhájit,“ dodává.

Amnestie na odchodnou

Občany prezident Klaus nejvíc rozzlobil, když z Hradu odcházel. To proti sobě popudil i spoustu těch, kteří mu dosud fandili.

„Amnestie se občas našim prezidentům nepovedly. I první amnestie Václava Havla byla velmi problematická,“ připouští Jana Čechurová.

Klausova amnestie ze začátku roku 2013 bývá někdy označována za účelovou, byť ji prezident zaštítil dvacetiletým výročím existence samostatné České republiky.