Přežila útok kanibalů, požár i sevření ledu. Prohlédněte si poslední velrybářskou plachetnici

Na palubu lodi Morgan vede jen hodně úzká lávka s provazy místo zábradlí. Trochu to houpe, tak snad neskončím ve vodě…

Velká černá plachetnice se třemi stěžni sloužila jako velrybářská loď asi 80 let – do roku 1921. Za tu dobu navštívila více než 100 přístavů po celém světě, od Ria de Janeira přes Madagaskar až po Nový Zéland.

Po stranách paluby leží pečlivě smotaná lana a sítě. Na každé straně taky visí člun, původně jich tu bylo šest a námořníci s nimi naháněli velryby. To nejzajímavější je ale uprostřed paluby – cihlová pec se dvěma komíny. Uvnitř se v kotlích připravoval velrybí tuk a olej, které se dříve používaly například do lamp na svícení.

Podpalubí je rozdělené do několika úrovní, hned ta první má opravdu hodně nízký strop. Tady námořníci zpracovávali velrybí maso, jak potvrzují i cedule pro návštěvníky. V rohu jsou čtyři veliké kádě, kam se odhazovaly zbytky.

Vchod do obytných částí lodi je hned vedle. Jestli maso zpracovávali i v takových horkých dnech, jako je ten dnešní, tak jim pobyt na lodi vůbec nezávidím.

Poslední svého druhu

Morgan byla součástí flotily, kterou původně tvořilo přes 2700 plavidel. V současnosti je poslední dřevěnou velrybářskou lodí na světě.

„Říká se jí taky šťastná loď, protože několikrát málem skončila na dně moře. Například v Massachussets kdysi v přístavu svazovali lodě k sobě po čtyřech i pěti kusech. Jednou tam v docích vypukl požár. Všechny lodě shořely, ale Morgan vyvázla jen s trochu ohořelým trupem,“ vypráví průvodce Joe.

Loď za svou aktivní službu podnikla celkem 37 velrybářských výprav. Většina z nich trvala okolo tří let, některé ale i déle. Morgan při nich překonala arktický led, unikla útoku kanibalů a taky zachránila pět ruských vězňů, kteří utekli z trestanecké kolonie.

Do muzea Mystic Seaport se dostala v roce 1941. Od té doby prošla řadou renovací a v roce 2014 se vrátila na moře.

„Tvrdí se, že když má loď po opravě přesně stejné rozměry, výtlak a podobně, tak je původní, historická. Tady jsme nahradili třeba tunu dřeva, ale všechno podle originálních plánů – stejný druh dřeva, stejný tvar,“ popisuje hrdě Joe.

Do posledního hřebíku

Podobným procesem teď prochází i rybářský škuner Dunton, který je jedním z posledních svého druhu ve Spojených státech. Nepohání ho totiž motor, ale plachty. Oprava potrvá asi sedm let.

„Dole na kýlu můžete vidět nové dřevo, na zádi je ještě část původního. To tam i zůstane, jen musíme opravit některé nedokonalosti,“ říká Bryce z týmu restaurátorů. „Dnes ale pracuju na horní palubě. Sundávám kování a snažím se vypáčit fošny připevněné masivními kovovými hřeby. Nejsnazší by bylo je vysekat, ale to si nemůžeme dovolit. Musíme pracovat opatrně.“

Bryce a jeho kolegové zatím opravovali jen malé bárky nebo čluny. Práce na lodi Dunton je unikátní i kvůli jejím rozměrům.

„Mohli bychom si říct: Máme staré plány, tak to postavíme od základu nové. Ale pak by to ztratilo to kouzlo. Víme, že zůstane jen zlomek původních částí, a to ještě jen z nostalgie, ale stejně všechno rozebereme desku po desce a znovu sestavíme. O tomhle naše práce je,“ usmívá se restaurátor.

Muzeum je jedno z mála na světě, které se opravám historických, ale i běžných lodí věnuje. Jeho služby využívají například i některé z plovoucích restaurací v Bostonu nebo New Yorku. A před několika lety sem kvůli opravám připlula dokonce i jedna z lodí britského námořnictva.