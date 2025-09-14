Při rekonstrukci domu malíře Führicha objevili řemeslníci černou kuchyň. Stane se součástí muzea
Při opravě rodného domu malíře Josefa Führicha objevili řemeslníci černou kuchyni. Skrývala se pod vrstvou zdiva ve vstupní síni. Po dokončení opravy si ji lidé budou moct prohlédnout jako součást muzea. Hrázděný dům z devatenáctého století je státem chráněnou památkou. Jeho oprava potrvá ještě necelý rok.
„Baví mě objevování, když se mozaika o tom domě postupně skládá a začne vám vyprávět historii,“ říká tesař Matouš Kirschner, který na opravě rodného domu malíře Josefa Führicha pracuje společně s dalšími řemeslníky.
00:00 / 00:00
Führichův dům v Chrastavě na Liberecku slouží jako muzeum. Nově ho rozšíří černá kuchyně, kterou se podařilo najít při rekonstrukci. Poslechněte si reportáž Kateřiny Hartmanové.
Pro opravu roubené stavby používají speciální systém podpěr. „Abychom spodní vrstvy mohli samostatně uložit a propojit,“ vysvětluje.
„Je potřeba, aby podpěry byly zvenku i z interiéru, protože podstávkové domy mají to specifikum, že hrázděné patro stojí zvlášť na podstávce a není se světnicí nijak propojeno. Proto tady musíme podepřít dvě konstrukce, jak přízemní roubenou světnici, tak hrázděné patro s podstávkou,“ doplňuje Kirschner.
Nový objev
„Černá kuchyně se nachází v zadní části síně. Byla doplněna o chlebovou pec a o topeniště, kterým se přikládalo do akumulačních kamen ve světnici. Dům byl postaven v roce 1802, což bylo ještě období, kdy se černé kuchyně stavěly, až v druhé polovině devatenáctého století se začaly stavět tahové komíny,“ prochází historií tesař.
Po dokončení rekonstrukce bude černá kuchyně součástí expozice muzea. Památkově chráněný dům radnice naposledy opravovala v roce 2010. Tehdy nainstalované podpěry dům zachránily před povodní, říká starosta Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. „Ta povodeň by nepochybně dům spláchla,“ domnívá se.
Současná oprava Führichova domu bude stát pět milionů korun a potrvá do příštího léta.