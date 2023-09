Poprava vychovatelky v Terezíně, komunistický lágr i odsouzení rodiče. Tři pamětníci vyprávěli školákům

Každý rok se zapojí do projektu Příběhy našich sousedů přes tři tisíce žáků a studentů. V této epizodě zazní příběhy z koncentračních táborů, pracovních lágrů z 50. let, vzpomínky na školu za normalizace, o pracovních umístěnkách a kádrování za komunismu. Pamětníci dětem často vypráví o svém dětství. Příběhy 20. století Praha 10:26 28. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rok 1943, Antonín Lébr s bratrem a maminkou | Zdroj: Post Bellum

„Važte si toho, co máte. Moc vám to přeji,“ řekla žákům třiadevadesátiletá Jarmila Kovářová, která prožila krásné dětství na rodinném statku ve vsi Přední Poříčí. Za komunismu o statek rodina přišla.

Jarmila žákům popisovala život v komunistickém pracovním lágru v 50. letech, kde si odpracovala pět let. Do vězení ji v jejích 22 letech poslal soud v čele s žalobkyní Marií Brožovou-Polednovou.

Soudruzi ji vinili z toho, že zradila lidově demokratický socialismus, když šířila texty proti vstupu do JZD.

Její rodinu komunisté dlouho marně lámali, aby statek odevzdali JZD, nakonec jejich majetek násilně zabavili. Do vězení putoval i její tatínek, který u soudu dostal deset let.

Jarmila Kovářová | Zdroj: Post Bellum

Děti utekly z Terezína domů

Alžběta Morgensternová v reportáži vzpomíná na své dětství v ghettu Terezín. Narodila se v roce 1936 v Horních Studénkách do smíšené česko-židovské rodiny.

Její otec Richard byl židovského původu a maminka Božena nikoli. Rodina se za války ukrývala ve Vlčicích u Loštic.

O Velikonocích v roce 1943 jim dva mladí henleinovci zapálili dům. Rodina přišla o všechen majetek, přestěhovali se do Loštic.

Na podzim 1944 byli Alžběta a její sourozenci deportováni do sirotčinců, tatínek putoval do židovského ghetta Terezína, kam úřady nakonec poslaly i děti. Hned první den je věznitelé rozdělili do různých budov.

Alžběta Dostálová (Morgensternová) | Zdroj: Post Bellum

Devítiletou Alžbětu a její sestru Marii zařadili do takzvaného Kinderhausu. Tam zažívaly nejen strach, hlad, únavu, děti se musely také dívat na popravu své vychovatelky.

V květnu 1945 dozorci z Terezína utekli a obě sestry se rozhodly, že samy půjdou domů do Loštic. Několik dní spaly v blízkém parku, aniž si jich někdo všiml. Nakonec je našel otec Richard a odvezl domů.

Komunistický odbojář prozradil rodinu

Antonín Lébr měl statečného tatínka, kterého v roce 1943 nacisté popravili stětím hlavy na Pankráci. Ukrýval komunistického odbojáře Rudolfa Procházku, který po svém zatčení vyzradil pomocníky.

Antonín Lébr s žáky ze základní školy Na Smetánce v Praze | Zdroj: Post Bellum

Maminku Kristýnu nacistické úřady odsoudily na šest let vězení a poslaly ji do koncentračního tábora v Malé pevnosti Terezín, později na práci do lágru v německém městečku Aichach.

Pan Lébr žákům vyprávěl o nezapomenutelné chvíli, kdy si pro něj po válce maminka přišla k jejich příbuzným, a slíbila, že si ho nechá a nedovolí adopci.