Příběhy našich sousedů: Žákyně z pražské základní školy zpracovaly příběh československého letce

„Naše pamětnice se jmenuje Jana Rejtharová a dozvěděly jsme se, že její tatínek byl za heydrichiády letec a společně se dvěma dalšími letci byl popraven, protože je někdo udal,“ popisuje pro Radiožurnál třináctiletá Klára Pavlíková, která spolu se svými spolužačkami zaznamenala vyprávění Jany Rejtharové.

„Byl letec a organizoval odchody letců přes Francii do Anglie. Bylo to tajné, ale někdo to vyzradil a všichni tři byli popraveni. Vychovávala mě maminka s babičkou, protože dědeček zahynul zase v Osvětimi, protože byl náčelník Sokola,“ vyprávěla Rejtharová.

„První setkání s paní Janou Rejtharovou na mě působilo strašně mile. Je strašně hodná paní, a když jsme tam k ní přišly poprvé, tak pro nás i napekla,“ vysvětluje mladá Lucie Šenkýřová.

Pětičlenný tým na příběhu Jany Rejtharové a její rodiny pracoval půl roku. „Je na tom spousta hodin práce a vymýšlení. Několikrát jsme napsaly scénář a pak ho celý smazaly, protože jsme s tím nebyly spokojené,“ vysvětluje dívka.

Kromě samotného vyprávění pamětnice, pátraly autorky také v Archivu bezpečnostních složek. „Tam jsme dokonce dostaly spis k nahlédnutí s informacemi o jejím tatínkovi,“ říká Lucie Šenkýřová.

Jana Rejtharová navíc dívkám ukázala dopis, který jí její otec před smrtí napsal. „Napsal dopis v den své smrti. Jana Rejtharová ho obdivuje, ale já ho také obdivuju, že měl takovou odvahu to napsat,“ uvedla další z dívek Veronika Růžičková.

„Drahá Janičko moje, píši ti první a poslední dopis v mém životě. Mně samotnému bylo štěstí dopřáno jen po dva měsíce, abych si tě mohl pochovati.“ Josef Žampach (citace z dopisu)

„V dopise se zmiňoval, že ho mrzí, že s ní nemohl být dlouho. A upřímně nevím jak holky, ale já když jsem to poprvé četla, tak mi u toho ukápla slza,“ dodává Lucie Šenkýřová.

Josefa Žampacha dopadli nacisté v roce 1940. Za protinacistický odboj byl o tři roky později popraven.

„Buď sbohem Janičko moje. Stále měj na mysli, že jsem vás měl s mamičkou nade všechno rád, a že jen mým omylem jsem byl od vás odtržen.“ Josef Žampach (citace z dopisu)

„Naším cílem je hlavně podporovat mezigenerační setkávání, mezigenerační vzdělávání. Takže se snažíme, aby se mladí lidé – nejčastěji ve věku 13 až 15 let – setkávali s pamětníky přímo z regionu, kde žijí, natáčeli a nějak kreativně zpracovávali jejich příběhy,“ vysvětluje vedoucí projektu Příběhy našich sousedů Veronika Stehlíková.

„Všichni povinně odevzdávají psaný životopis pamětníka a fotodokumentaci. A zároveň jeden hlavní výstup, což může být audioreportáž, videoreportáž, animované video, komiks či cokoliv dalšího, co si vymyslí a lze to digitalizovat,“ doplňuje.

Za jedenáct ročníků se do projektu zapojilo na 14 tisíc žáků a studentů z téměř tisícovky škol po celé republice. Společně zdokumentovali už 2 897 pamětnických příběhů.