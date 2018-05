Nalezené záznamy přibližují atmosféru procesu se Slánským. ‚Tehdy byla jiná doba,‘ říká historik

Přes 60 hodin zvukového záznamu z vykonstruovaného soudního procesu s Rudolfem Slánským a jeho 13 spoluobviněnými je volně k poslechu na webu Českého rozhlasu. Unikátnímu nálezu zvukových a filmových záznamů je věnován i speciál Radiožurnálu. Pozvání přijali historici Petr Blažek, Dušan Radovanovič a zvukař Miloslav Turek, který nalezené pásky technicky zpracoval. Praha 20:47 24. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mrazivé svědectví z listopadu 1952 bylo dlouhá léta ztracené. Pásky a filmový záznam se našly letos v březnu v areálu zchátralé továrny v obci Panenské Břežany severně od Prahy. Český rozhlas zvukovou nahrávku zdigitalizoval a zpřístupnil všem zájemcům.

Odbornou péči technickému zpracování nalezených pásků věnoval Miloslav Turek, který vyzdvihuje především kvalitu zvuku. „Je až napodiv, jak špatné zacházení s pásy nezanechalo na výsledné nahrávce vůbec žádný vliv,“ říká.

Třetina pásků byla v pořádku, druhá třetina byla horší – hrozilo rozsypání svitku, a zbytek byl v žalostném stavu. Na tom nejvíce postiženém pásku přitom byla část obžalovací řeči prokurátora Urválka. „Byla by obrovská škoda nemít to,“ zdůrazňuje s tím, že nakonec se podařilo rozmotat všechno.

Vyvrací zároveň informace o tom, že proces se tehdy přenášel se zpožděním. Podle Turka se vysílaly pouze rozšířené rozhlasové noviny, do kterých byly pečlivě nastříhané některé části procesu.

„Nechápu, že to policie nezačala šetřit. Vedle filmových a zvukových záznamu tam je několik milionů přefocených dokumentů z archivu ÚV KSČ.“ Petr Blažek (historik)

A Petr Blažek doplňuje, že proces se nahrával pro rozhlasové použití, přímý přenos byl přenášen pro členy politického sekretariátu UV KSČ a na Hrad. „Pak to poslouchali v přímém přenosu ve dvou místnostech organizátoři procesu a také ti, kteří kontrolovali, zda to odpovídá scénáři,“ říká.

Upozorňuje ale také na to, že existuje i jiný zvukový záznam, který byl udělán dopředu – proces byl nahrán nanečisto a v případě, že by došlo k odchylce, tak by se mohlo využít těchto záznamů.

Dopisy křesťanů

Vykonstruovaný proces měl v tehdejší době i kritické ohlasy. Podle Blažka zaznívala celá řada různých pochyb, například v soukromých denících. Komunističtí fanatici zase pochybovali o tom, zda neměli dostat trest smrti všichni.

„Byli také lidé, kteří žádali, aby tresty smrti nebyly vykonány, to byli třeba křesťané, kteří psali dopisy prezidentu republiky,“ zdůrazňuje.

A Dušan Radovanovič dodává, že pochybnosti o procesu měli především intelektuálové, většina obyvatel se ale o politické dění nezajímala. „Doba byla jiná, bylo několik let po válce, procesy, zabíjení lidí, masová smrt byly tehdy běžnější součástí života než dnes,“ upozorňuje.

Přínos nalezených nahrávek pak Blažek vidí především v tom, že můžeme slyšet hlasy, vycítit atmosféru procesu a to, jak tehdy lidé vypovídali.