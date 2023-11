Nadstandardní kontakty i sledování StB. Prognostický ústav spojoval osobnosti s ‚problematickou‘ minulostí

Kdy vzniklo vědecké pracoviště, kterým prošli dva naši novodobí prezidenti, několik ministrů a řada dalších osobností? Kdo stál za jeho vznikem a komu instituce vadila? Vrcholné období Prognostického ústavu spadá do let 1988-1989, od roku 1990 byla jeho činnost postupně tlumena. Řada členů totiž po revoluci nastoupila do československé i české vlády nebo do jiných institucí. Fenomén Prognostického ústavu popisuje Téma Českého rozhlasu Plus. Téma Plus Praha 0:13 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus a Valtr Komárek byli členy Prognostického ústavu | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Dějiny postupného formování a vzniku Prognostického ústavu začínají na přelomu 70. a 80. let, jako Kabinet prognóz Československé akademie věd byl zřízen usnesením federální vlády v roce 1984, jako Prognostický ústav pak fungoval od roku 1986. Ústav pak zanikl v roce 1993.

Jednou z klíčových osobností celého příběhu je nesporně ředitel Prognostického ústavu Valtr Komárek, který tuto instituci – kromě krátkého závěrečného období – vedl po celou dobu její existence.

Vystudoval Ekonomický institut v Moskvě, poté působil v různých ekonomických funkcích, v 60. letech pak jako poradce Ernesta Che Guevary na Kubě. Na konci 60. let patřil mezi významné reformní ekonomy a po jistém „propadu“ na počátku 70. let se postupně propracovával na vyšší posty (alespoň) v akademické sféře.

V Prognostickém ústavu dokázal soustředit řadu velice pozoruhodných osobností, které měly často podobně „problematickou“ minulost, studovaly na Západě a byly jazykově vybaveny.

Mezera v opozici

Instituce měla na jednu stranu nadstandardní kontakty a možno říci krytí ve federálním premiérovi Lubomíru Štrougalovi a některých ekonomických ministrech, na druhou stranu však byla velmi pečlivě sledována Státní bezpečností.

Klíčovým výstupem pak byla obsáhlá interní studie z roku 1988 nazvaná „Souhrnná prognóza ČSSR do roku 2010“. Tato práce kolovala v opisech a xerokopiích i mezi veřejností, komentované ukázky vysílala rozhlasová stanice Svobodná Evropa, úryvek a interní odsuzující ideologická kritika byly přetištěny v samizdatových Lidových novinách.

V listopadu 1989 pracovníci Prognostického ústavu zaplnili v Občanském fóru mezeru, která v opozici do té doby existovala. Tehdy tam totiž výrazně převládali lidé z oblasti kultury a z okruhu humanitních věd.

Poté, co řada klíčových osobností z Prognostického ústavu po listopadu 1989 nastoupila do československé i české vlády (případně do dalších institucí), byla na počátku 90. let činnost Prognostického ústavu ve stále větším útlumu a k jeho zrušení nakonec došlo v roce 1993.

