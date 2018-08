Chceme naše nejmladší posluchače přenést do roku 1968, říká šéfredaktor Radiožurnálu o Projektu ’68

Před rozhlasovým mikrofonem má respekt, přestože už dva roky působí ve funkci šéfredaktora Radiožurnálu. Ondřej Suchan v Hovorech na Českém rozhlase Plus představuje nejen svoji osobní i profesní cestu k rozhlasu, ale také aktuální Projekt ’68, který připomíná padesátileté výročí událostí roku 1968 v Československu. seriál Praha 16:00 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: Ondřej Suchan, novinář

Tomu, že se stane novinářem, mnohé nasvědčovalo už na škole, kdy zakládal a vedl několik studentských časopisů. Prošel si novinářskou praxí v tištěných médiích a nějakou dobu působil i jako rozhlasový redaktor.

„S rozhlasovou prací jsem se trochu pral, byly to pro mne nervy,“ přiznává Ondřej Suchan. I přesto ho osud po několika letech zavál zpátky. A tentokrát už na místo, kde se šéfredaktor Radiožurnálu našel.

„Když se ráno probudím, projedu si všechny zpravodajské servery a stejně tak, než jdu spát,“ přibližuje svoji denní rutinu Ondřej Suchan. „A když se stane nějaká mimořádná událost, hned si pustím naše vysílání, abych zjistil, jestli reagujeme správně. Tým je ale natolik profesionální a ustálený, že je to většinou radost.“

Ludvík Svoboda odmítl dělnicko-rolnickou vládu, přivezl Dubčeka a spol. z Moskvy a podepsal pendrekový zákon Číst článek

V současnosti hodně své manažerské energie věnuje Ondřej Suchan Projektu ’68, který připomíná padesáté výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.

Rok 1968 v souvislostech

„Chceme připomenout nejen to, co se tehdy dělo v celé republice, ale i v Československém rozhlase, protože na to bychom měli být všichni hrdí,“ říká šéfredaktor a poukazuje na obrovské nasazení pracovníků tehdejšího rozhlasu, kteří dokázali ve ztížených podmínkách zajistit vysílání po technické a obsahové stránce a přitom se neustále přesouvat a předávat si vysílání bez ohledu na to, co se dělo kolem.

„Snažili jsme se zařadit do vysílání co nejvíc příběhů, ale pak jsme si řekli, že bude důležitější i jinými formami přitáhnout mladší posluchače. Proto jsme se například spojili s firmou, která vytváří virtuální realitu, abychom se pokusili přenést nejmladší návštěvníky webu a posluchače do roku 1968,“ vysvětluje Ondřej Suchan s tím, že momentálně vzniká aplikace, která bude vyprávět příběh patnáctileté dívky a jejích osudů v době okupace.

„Z průzkumů vyplynulo, že pro nejmladší posluchače jsou ty události velmi nepřehledné, a dokonce si pletou i výročí 1968 a 1989. Chceme udělat všechno pro to, aby se informace dostaly i k nim," říká šéfredaktor Radiožurnálu.

Projekt ’68 ovšem nepřipomíná jen neblahé srpnové události, ale snaží se je zasadit do celkového historického kontextu prostřednictvím životních příběhů konkrétních lidí, kultury i každodenních událostí.

Součástí projektu byla také letní kina, kde Český rozhlas promítal filmy spjaté s rokem 1968. Například snímek Žert, Bohouš, Spalovač mrtvol a další.

Koukám na tety glóbus a zkoumám vzdálenost mezi ČSSR a Francií. Brzo se tím směrem vydám na zkušenou za zpravodajem Čermákem. "Na mapě je to z Paříže do Prahy co by kamenem dohodil, nepřijde ti, Ireno?" "Jo, podobně jako z Moskvy, jen na opačnou stranu." #ziju68 #denik68 #irena68 pic.twitter.com/ozW1N31P7u — Jaroslav Hlas 68 (@jarous68) 10 August 2018