Tvrdili, že hromosvod odsává vláhu z mraků. Další už Prokop Diviš nepostavil

V Příměticích u Znojma kněz a přírodovědec Prokop Diviš vynalezl svůj povětrnostní stroj, který přitahoval blesky a bezpečně je sváděl do země. Tak vytvořil první hromosvod. Radiožurnál se v rámci seriálu Tady mě to napadlo! vydává do různých koutů republiky na místa, kde vznikly významné dějinné vynálezy nebo legendární umělecká díla.

