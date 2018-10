Zlatá tečka na obloze. ‚Největší zážitek mého života,‘ vzpomíná novinář Karel Pacner na start Apolla 11

Do českých kin ve čtvrtek přichází očekávaný životopisný snímek První člověk. Kanadský herec Ryan Gosling v něm obléká kosmický skafandr a v roli astronauta Neila Armstronga podniká první úspěšnou misi na Měsíc. Jedné z prvních českých projekcí nového filmu se zúčastnil také bývalý novinář Karel Pacner, který se jako redaktor tehdejší Mladé fronty osobně zúčastnil startu Apolla 11 v roce 1969. Praha / Mys Canaveral (Florida) 18:02 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z filmu První člověk | Zdroj: Cinemart

Pacner si snímek si nemohl vynachválit. „Ten film je nádherný. Myslím, že je to obrovská poklona všem dobyvatelům vesmíru a zvlášť teda Neilu Armstrongovi,“ popsal.

Přestože uteklo už skoro 50 let, na start úspěšné mise Neila Armstronga, Edwina Aldrina a Michaela Collinse si pamatuje, jako by k ní došlo teprve včera. „My jsme stáli, tři a půl tisíce novinářů, pět kilometrů od startovací rampy. Mezi námi a tou rampou, která byla na takovém poloostrově, byl záliv Banánové řeky. Modrá voda, modré nebe. Byly tam ampliony, televizory NASA, kde hlasatel Jack King říkal, co se právě děje. A současně jsme to viděli na monitorech,“ vzpomíná bývalý novinář.

„Když začal start, tak se raketa ponořila do oblaků dýmu a plamene. Protože jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal: Proboha, nestalo se nic? Načež za okamžik začala stoupat špička rakety, tak jsem si říkal: Tak to je fajn, dobrý. Ovšem do toho rachotily motory, jako když střílí z kulometu. A najednou se začala otřásat lehce zem. Díval jsem se po ostatních, ti byli v klidu, tak jsem si říkal: To k tomu patří. A potom raketa neustále zrychlovala. Nakonec jsme ji viděli, měřila přes 100 metrů a ohon toho plamene byl dvojnásobný. A to prostě stoupalo neustále rychleji, až nakonec jsme z toho viděli zlatou tečku na obloze, která nám zmizela. Byl to největší zážitek mého života,“ popisuje.

Pacner připomíná také okamžik, kdy Armstrong na Měsíci pronesl svou památnou větu o malém kroku pro člověka, ale velkém pro lidstvo. „Všichni řvali radostí a tleskali. Prostě to byl obrovský výbuch štěstí,“ říká.

Kromě Armstronga představí snímek První člověk také postavu Edwina Aldrina, přezdívaného Buzze. Toho ale film nevykresluje zrovna v pozitivním světle.

„On byl, dá se říct, svým způsobem hodně neoblíbený. Protože byl takový přímý. Doteď je excentrický – ještě stále je mezi námi, naštěstí. Dokonce Armstrong dostal na vybranou, jestli ho chce do té mise. Pokud by řekl Aldrinovi ne, letěl by místo něj Jim Levell. Ale Armstrong řekl, že s ním může pracovat,“ hodnotí učitel a autor webu Kosmonautix.cz Ondřej Šamárek.

„Celá posádka byla trošičku zvláštní, zatímco ostatní byly poměrně sehrané party. Třeba následující posádka Apolla 12 byli velcí kamarádi, dokonce si pořídili auta ve stejných barvách. U toho Apolla 11 Mike Collins (třetí člen posádky, pozn. red.) řekl, že jsou přátelští cizinci. Že dokážou komunikovat na pracovní úrovni, ale že by šli spolu na pivo, to ne. Což je zvláštní,“ popisuje Šamárek.

I on životopisné drama chválí. Přiznává však, že skutečnost chvílemi v rámci dramatizace zjednodušuje: „Kdyby film byl přesně tak, jak to bylo, byla by to pro diváky nuda, protože jak kdosi řekl, každý let – a v podstatě i normální let letadlem či kosmickou lodí – je x hodin naprosté nudy prošpikované několika sekundami čiré hrůzy.“

Film První člověk natočil oscarový režisér Damien Chazelle. Spolu s představiteli hlavních rolí, Ryanem Goslingem a Claire Foyovou, ho ve světové premiéře uvedl na letošní přehlídce v Cannes.