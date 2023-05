Národní muzeum představuje módu a styl prvních dam. K vidění jsou i inaugurační šaty Evy Pavlové

Národní muzeum ve své Nové budově v Praze vystavuje šaty manželek prezidentů Československé a České republiky. V expozici s názvem První dámy – móda a styl je celkem 38 šatů od dvanácti manželek prezidentů a většinou jde o originální kousky. A jsou tam k vidění také inaugurační šaty Evy Pavlové. Reportáž Praha 16:16 12. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Součástí výstavy budou také inaugurační šaty Evy Pavlové | Zdroj: Národní muzeum

„Šaty tady budou po celý rok trvání výstavy a doufám, že zůstanou v Národním muzeu i nadále. Paní Pavlová byla velmi vstřícná a navzdory tomu náročnému začátku prezidentského období jsme šaty bez problému získali. Máme z nich velkou radost,“ popisuje kurátorka výstavy Miroslava Burianová.

Na jedné z prvních tiskových konferencí paní Pavlové a pana prezidenta Petra Pavla už v roli prezidentského páru ale zaznělo, že si nepřeje být označována první dáma.

„Není jediná. V minulosti se jiné první dámy, například Livia Klausová, vyjádřily, že by byly spíše rády označovány za manželku prezidenta. Ale všechny první dámy před rokem 1989 takto označovány nebyly. Běžně se paní Benešové říkalo pouze paní Benešová, paní Masaryková byla milostivá paní. Tento termín k nám přišel z Ameriky až po sametové revoluci,“ objasňuje Miroslava Burianová.

Výstava je uspořádána tematicky, návštěvníci si tak mohou udělat představu o vkusu jednotlivých partnerek prezidentů.

„Tím, že součástí mé práce na výstavě byl i bohatý archivní výzkum na Pražském hradě v archivu kanceláře prezidenta, tak musím říci, že mě velmi překvapilo, jak dlouho se uchovávala některá pravidla oděvní etikety i v době po roce 1948,“ říká Miroslava Burianová.

Expozice První dámy – móda a styl | Zdroj: Národní muzeum

„Například Božena Novotná, která určitě není považována za módní vzor, cestovala hodně po boku prezidenta Antonína Novotného. Na cesty jezdila vždy perfektně oblečená, v kostýmu, nosila rukavičky, klobouk, kabelku. To, co známe a co máme spojováno například s paní Hanou Benešovou, tak v jiné formě a o mnoho později se dodržovalo i po roce 1948,“ vysvětluje kurátorka.

Unikátní role prvních dam

Národní muzeum se pyšní unikátní sbírkou kostýmů, toalet a třeba i klobouků prvních dam. „Celý koncept výstavy je postaven na ukázání role a stylu prvních dam, protože první dáma není úřad. Není to žádná oficialita, je to jen jakýmsi zvykovým právem a očekáváním veřejnosti daná role, ke které první dámy přistupovaly různorodě,“ říká Miroslava Burianová.

„Některé dokonale naplňovaly představy, které veřejnost má. To znamená, že chodily dobře oblečené, doprovázely vždy prezidenta, byly milujícími manželkami. Jiné se naopak stahovaly do soukromí. Proto je i naše výstava rozdělena na dvě velká témata, jeden sál je věnován oficiálnímu životu po boku prezidenta, druhý polosoukromé sféře, protože první dámy jsou často sledovány, i když vykonávají své koníčky, když se snaží vracet ke své profesi a podobně,“ doplňuje kurátorka.

Expozice První dámy – móda a styl | Zdroj: Národní muzeum

Ve dvou sálech Nové budovy Národního muzea jsou třeba části šatníku Marty Gottwaldové, která byla známá svou snahou napodobit styl své předchůdkyně Hany Benešové. Právě tu považuje kurátorka výstavy Miroslava Burianová za jednu z nejelegantnějších manželek prezidentů.

„Přiznám se, že má nejoblíbenější je jednoznačně velká róba smetanové barvy se zlatými dekoracemi, která patřila paní Haně Benešové. Šaty dokonale vystihují její styl, který vyznávala celou první polovinu 30. let. Byla to doba, kdy se paní Hana připravovala na roli první dámy, protože bylo víceméně jasné, že se Edvard Beneš stane prezidentem,“ popisuje kurátorka.

„Paní Hana tříbila svůj styl dlouhá léta, již od vzniku republiky. Hodně cestovala, milovala Francii, takže měla možnost sledovat elegantní ženy a inspirovat se jejich stylem. Ve 30. letech, když se konečně stala první dámou, měla hotový šatník a styl,“ uzavírá Miroslava Burianová.

Na výstavě je také divadelní kostým Dagmar Havlové, stejně tak kalhotový kostým Livie Klausové a pulovr Olgy Havlové. Součástí výstavy je i salonek pro gentlemany.

