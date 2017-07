První smajlík na světě? Vědci ho našli na tisíce let starém chetitském džbánu

Hledání nejstaršího předchůdce smajlíků se stalo mezi akademiky jakousi soutěží. Na výherce teď aspirují výzkumníci z tureckého města Karchemiš, kteří usměvavý obličej objevili na 3700 let starém chetitském džbánu. Obrázku na nádobě si všimli až poté, co předmět zrestaurovali. Informoval o tom magazín Smithsonian. Karchemiš / Turecko 10:41 28. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chetitský džbán z roku 1700 před naším letopočtem. | Zdroj: Turecko-italská archeologická expedice v Karchemiši

„Našli jsme různé krychle a urny. Nejzajímavější z nich je ale nádoba pocházející z roku 1700 před naším letopočtem, na které jsme obrázek objevili,” popsal profesor archeologie Nicolo Machetti z boloňské univerzity pro deník The Times of Israel.

„Nádoba byla užívána na pití šerbetu (nápoj z cukru a ovoce – pozn. red.). S největší pravděpodobností jde o nejstaršího smajlíka na světě,” dodal.

Archeologové pracují v chetitském městě Karchemiš podél hranice s Tureckem a Sýrií už sedm let. Odkrývají přitom nejrůznější druhy artefaktů a keramiky.

Podle turecké agentury Anadolu si vědci smajlíka nevšimli, dokud nesložili jednotlivé fragmenty světlého džbánu s malou rukojetí dohromady.

Zachmuření válečníci?

Chetité byli národ, který vytvořil říši zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny. Šlo o velké válečníky, kteří vynikali v užívání válečných vozů a jako první začali používat železné zbraně.

Když ale přijde na běžný život Chetitů, archeologové toho zase tolik nevědí. Nově zrestaurovaný džbán však ukazuje, že nešlo jen o zachmuřené válečníky, podotýká Anadolu.

Vykopávky v Karchemiši už brzy skončí. Podle reportérů The Times of Israel existují plány, podle kterých by se místo mělo stát archeologickým parkem doplněným o kavárny a odpočinkovými místy.

Tři znaky

Džbán se smajlíkem bude umístěn v lokálním muzeu, do nového parku se přesune, jakmile bude hotov. „Turisté budou mít možnost navštívit zbytky starobylého paláce a chrámu, ulice dlážděné římskými sloupy, několik soch a stěn dekorovaných reliéfy,“ uvedl Marchetti.

Většina lidí tři znaky na chetitské nádobě za smajlíka považují, italský profesor na tom ale netrvá.

„Ten smajlík tam nepochybně je. Na nádobě nejsou žádné stopy malby. Co se ale týče výkladu, jistě si vyberete svůj vlastní,” podotkla reportérka LiveScience Laura Geggel.