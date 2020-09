Přesně před čtvrt stoletím začal vysílat Český rozhlas - Rádio Svobodná Evropa

Často bývala jediným zdrojem objektivních informací. Dlouhá léta sídlila v Mnichově, odkud vysílala do Československa. Pak se přestěhovala do Prahy. Řeč je o stanici Svobodná Evropa, která vznikla z iniciativy americké vlády s cílem šířit zprávy do nesvobodných režimů ve střední a východní Evropě. V úterý je to přesně 25 let, co se původní česká redakce Rádia Svobodná Evropa připojila k Českému rozhlasu. Praha 13:45 8. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 1995 se na Českém rozhlasu 6 vysílaly pořady, které posluchači znali ještě z Mnichova - například Kompas, Panorama, Hlasy a Ohlasy nebo Víra a svět. | Foto: Josef Rakušan | Zdroj: Český rozhlas

„Já jsem moderoval ten první den právě. Původně to měl dělat Marin Šulc s panem Pecháčkem, ale bylo tolik různých slavností okolo a přijímaly se návštěvy. Takže na to vlastně nezbyl čas a já jsem de facto zaskakoval,“ popisuje komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád, který pro Svobodnou Evropu pracoval i v Mnichově.

Stejně tak jako komentátor Radko Kubičko, který do Německa odcestoval krátce po studiích. Po pádu železné opony se vrátil do Prahy. Zatímco česká redakce Svobodné Evropy našla své nové místo v Českém rozhlase a na jeho šestém kanálu, jejich zahraniční kolegové z Mnichova se přesunuli na adresu Vinohradská 1 - tedy do budovy bývalého federálního shromáždění.

„Samozřejmě vznikla zase užší spolupráce. Chodilo se tam i na porady, protože to bylo kousek. Dokonce jsme viděli lidi, kteří přicházejí do budovy bývalého federálního shromáždění, protože jsme měli okna do Vinohradské,“ říká komentátor Kubičko.

Události a názory

V roce 1995 se na Českém rozhlasu 6 vysílaly pořady, které posluchači znali ještě z Mnichova, například Kompas, Panorama, Hlasy a Ohlasy nebo Víra a svět. Jednou z vlajkových lodí byl pořad Události a Názory, který se dodnes vysílá na Českém rozhlasu Plus pod názvem Názory a Argumenty.

„To byla padesátiminutovka, která se vysílala asi třikrát nebo čtyřikrát v reprízách. Vysílala se i ráno, takže to byl důležitý pořad,“ přibližuje Radko Kubičko.

Myšlenku na přestěhování Svobodné Evropy z Mnichova do Prahy měl jako první novinář Pavel Plecháček. Právě on ji vnuknul prezidentovi Václavu Havlovi, který o ní jednal s americkými politiky. Rádio dostalo k nájmu prostory budovy bývalého Fedederálního shromáždění za symbolickou jednu korunu. V roce 1994, tedy rok před zahájením vysílání, přiletěl do hlavního města tehdejší americký prezident Bill Clinton. Od Havla dostal saxofon, na který zahrál v klubu Reduta. Český prezident ho doprovázel na rumbakoulích.

„Svobodná Evropa byl největší institucí, která vysílala vlastně celý den a měla nejvíce spolupracovníků. Tudíž byla jakási nejdůkladnější,“ popsal v roce 2004 Václav Havel. Rádio Svobodná Evropa bylo v budově bývalého federálního shromáždění do roku 2009.

Klíčovou roli pro přesun stanice z centra Prahy měly newyorské teroristické útoky. Američané po nich hledali bezpečnější budovu. Nakonec se Rádio Svobodná Evropa přestěhovalo do speciální budovy s vysokým stupněm zabezpečení na pražském Hagiboru. Vysílá odtamtud do 23 zemí v 27 jazycích.