OBRAZEM: Kulomet i letadlo Piper. Na letišti v Ralsku si připomněli 80 let od založení samostatné brigády

Kostry, keramika a mlýnky staré sedm tisíc let. Archeologové hlásí unikátní nález na jihu Moravy

„Jedná se o hroby kultury lineární, jsou to čtyři pohřby na sídlišti, staré asi 7000 let, to znamená 5000 let před naším letopočtem,“ říká archeoložka Slováckého muzea Dana Menoušková.