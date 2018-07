Došlo na triarie? Nejstrašnější překvapení: strmící šik veteránů s třemi pery

Byli zkušení, byli hrází, jakož i oporou, a třebaže se vytratili před více než dvěma tisíci let, v evropském povědomí zůstali. Dosvědčují to i české internetové blogy, v nichž se tu a tam objeví rčení „došlo na triarie“. A klobouk dolů, objeví se tam ve správných souvislostech. Rčení pod rentgenem Praha 7:30 22. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rčení pod rentgenem Milana Slezáka: Došlo na triarie. | Foto: Osaro Konečná / iROZHLAS | Zdroj: Český rozhlas

Triariové byli římští legionáři.

DOŠLO NA TRIARIE Neboli: situace je vážná, láme se chléb, jsme v úzkých. A triariové nás nespasí, ti se z dějin po reorganizaci římské armády dočista vytratili. Už před více než dvěma tisícovkami let.

Z historických velkofilmů známe jedinou podobu starořímského legionářského pěšáka. Na sobě má železné brnění ze sedmi či osmi překrývajících se pásů, tzv. loricu segmentatu, a železnou přílbu galského typu, s ochranou krku a s lícnicemi. Používá dva oštěpy (pila), bodný meč řečený gladius a obdélníkový štít – scutum.

Takhle legionáři opravdu vypadali. Ale až v prvním století našeho letopočtu.

Římané dokázali válčit déle než tisíc let i proto, že se jejich armáda dokázala pružně měnit. V dobách, kdy excelovali triariové, tedy řekněme za válek s Kartágem a s Makedonií, byla struktura legie trochu složitější. Livius ji ovšem popsal docela srozumitelně. Včetně způsobu boje.

Tou dobou stavěli Římané dopředu lehkooděnce, kteří se snažili rozrušit nepřátelské řady vrháním oštěpů. Z hlavy jim na záda splývala kůže vlka; vlčí uši a ocas zůstaly zachovány. Těmhle mládencům se říkalo velites. Na obranu měli kromě čapky s vlkem jen mečík a okrouhlý štít.

Jak vypadali římští lehkooděnci velites? | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po velitech se do boje zapojili hastati, bojem málo otrkaní mladí muži do dvaceti čtyř let. Ty už chránila bronzová přílba a oválné scutum. Na hrudi mívali ochranný kovový pás, a ti bohatší i kroužkovou košili. Vyzbrojeni byli dvěma vrhacími oštěpy (pily) a mečem.

Pokud nepřítele hastati nezmohli, ustoupili volným krokem a pustili do první linie principy. Což byli muži na vrcholu sil, s bojovými zkušenostmi, považovaní za výkvět republikánské legie. Vybaveni byli stejně jako hastati, až na to, že kroužková zbroj u nich byla pravidlem. Přílbu jim zdobila dvě pera.

A Livius dále praví:

„Jestliže také v řadách principů se dost šťastně nebojovalo, ustupovali zvolna z prvního šiku k triariům. Odtud se rozšířilo rčení, že ,došlo na triarie‘, když nastane nesnáz.“ (Latinsky inde rem ad triarios redisse, cum laboratur, proverbio increbruit; Livius VIII., 8)

Když došlo na triarie, bylo to už opravdu vážné. Protože tato obzvlášť ostřílená záloha sestávající ze zkušených veteránů představovala poslední naději na zvrat v boji. Zachraňovali ho, a většinou i zachránili. „To bylo to nejstrašnější pro nepřátele, když už dotírali na Římany jako na přemožené – a najednou uviděli nový šik, který se tu zvedal ještě v hojnějším počtu.“ (Livius)

A zatímco pozornost nepřítele vázali odpočatí triariové, mohly se do bitvy vrátit zkonsolidované šiky hastatů a principů.

RČENÍ POD RENTGENEM Achillova pata, medvědí služba, Potěmkinovy vesnice... Známá rčení, jimž každý rozumí. Ale víme, co se za nimi skrývá? A znamenají vůbec to, co dřív? Po jejich stopách se v rubrice RČENÍ POD RENTGENEM vydává Milan Slezák, zahraničněpolitický analytik Českého rozhlasu se zálibou v historii a filosofii.

Triariové nebojovali oštěpy, ale kopím zvaným hasta. Dnešní odborníci se nedokážou shodnout, zda měřilo okolo dvou metrů nebo zda bylo ještě o půldruhého metru delší. V předchozích dobách, než dostali pila, měli taková kopí i hastati.

Někteří římští velitelé vysílali triarie do křídelních útoků, leč to se dělo jen výjimečně.

Triariů bylo v legii méně než hastatů a principů. Na přílbě směli mít tři pera. Než se zapojili do boje, čekali vzadu v poklidu pod polními prapory a odznaky, se štítem opřeným o rameno a kopím zaraženým do země a vytrčeným vpřed.

„Jako by strměl šik ohrazený valem,” říká básnicky Livius.