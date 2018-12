Dosáhl své mety? Nero bere do rukou opratě, spinu zdobí oltáříčky

Když už se někdo v antice za napjaté pozornosti okolí dostal ke své metě, rozhodně ho nenapadlo, aby na ni sahal. Bylo by to obtížné. Meta měla tři stejné díly - a který z nich a proč zrovna jej by si měl člověk vybrat?

