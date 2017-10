Jablko sváru? Zhrzená bohyně zosnuje ďábelskou pomstu a zkazí svatbu

JABLKO SVÁRU

Cosi, co všichni chtějí, ale dostat to může jen jeden. Nebo jedna. A tudíž něco, kolem čeho se vedou neutuchající půtky a šrůtky. Jablkem sváru se pomstila bohyně Eris za to, že ji nepozvali na svatbu Pelea a Thetidy, budoucích rodičů hrdiny Achilla.