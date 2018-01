Běda přemoženým! Keltové se šklebí, jejich úskok však zmaří bdělé posvátné husy

Byli to hrozně divní válečníci, kteří v první čtvrtině 4. století před Kristem dobyli Řím. Nosili kalhoty, což bylo ve Středomoří krajně nezvyklé. Bojovali do půl těla nazí a bili se jak šílenci. A aby se dostali do stavu válečného běsnění, používali před bitvou osvědčených technik: křičeli, ječeli, troubili na rohy a trubky, zpívali, tančili a všelijak se šklebili.

Rčení pod rentgenem Praha 7:08 14. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít