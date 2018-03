Epigon? Bratři se vraždí dvojsmrtnými kopími, protřelí státníci jihnou

Thébský král Oidipus - to je ten, který chtěl tak dlouho znát pravdu, až se ji dozvěděl a vypíchl si oči - měl dva syny. Když Oidipus opustil své město, bratři se pohádali o to, kdo má právo na trůn. Eteokles byl úspěšnější a Polyneikes šel do vyhnanství.

Rčení pod rentgenem Praha 7:08 18. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít