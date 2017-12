Mlčí jako sfinga? Odstraň ten písek - a trůn, drahý princi, je jen tvůj!

Gízská sfinga, staroegyptsky Harmachis (čili bůh Hor na obzoru), anebo také Cheprerreratum (slunce ranní, polední i večerní) je stejně známým symbolem Egypta jako pyramidy.

MLČÍ JAKO SFINGA Anebo také mlčí jako hrob. Každopádně je dotyčný zticha nějak zvláštně, tajemně, jako by se umění mlčet vyučil opravdu u Velké sfingy v egyptské Gíze.

Je dvacet metrů vysoká, sedmdesát tři a půl metru dlouhá, má tělo lva a hlavu faraona Rachefa. A mlčí už pětačtyřicet století.

Tedy popravdě řečeno, občas přece jen promluví. Ale potřebuje k tomu muže královské krve. Zachovaly se zprávy, že sfinga oslovila dva prince, kteří, znaveni lovem, usnuli v jejím stínu. Slíbila jim, že když jí odpomohou od nánosu písku, stanou se králi. Dali ji tedy očistit - a stali z nich mocní faraoni Amenhotep II. a Thutmose IV.

Sfinga na egyptské fresce ze 14. st. př. Kr. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sfinga staroasyrská, nalezená ve studni paláce ve městě Kalchu, také nevypadá, že by se chtěla vybavovat s každým pocestným. Její orlí pařáty jsou zabořeny do kozy, kterou z každé strany přičinlivě oklovává jeden sup. Na tváři lemované pečlivě zkadeřenými vlasy se při troše dobré vůle dá rozpoznat jemný úsměv. Sfinga je umně vyřezaná ze slonoviny a na výšku měří jen necelých deset centimetrů.

Nejupovídanější ze starověkých sfing je ta řecká. Svého času kazila turistický ruch u Théb. Dožadovala se od kolemjdoucích odpovědi na otázku: „Kdo chodí ráno po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech?“ Role se pak rychle vyměnily, jako sfinga mlčeli dotázaní, a sfinga je zahubila, ať už ráda, či z povinnosti. Teprve Oidipus jí řekl, že se ptá na člověka, a sfinga se vrhla ze skály, na níž sídlila.

Možná to považovala za vysvobození. Vedla dosti nudný život. A vzhledem k jejímu zjevu - lví tělo, ženská hlava, orlí křídla, ocas hada - nebylo pravděpodobné, že by se kolem ní rojily zástupy nápadníků.

Na každé sfinze je cosi záhadného a starořecká Sfinx není výjimkou. Neznáme její původ, mýty se rozcházejí. Buď byla dcerou obra Tyfona a nymfy Echidny; pak by byla sestrou lvo-kozo-hadí obludy Chimairy. Anebo ji vrhla až Chimaira - to by vysvětlovalo lví tělo a hadí ocas -, a sice po spáření s dvojhlavým psem Orthem.

Pokud měla thébská sfinga o svém původu určitější informace, pomlčela o nich.