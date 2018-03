Otrávené jablko? Ze staré Persie: ďábelská starucha strojí smrtelné úklady snaše

Otrávené jablko nefiguruje pouze v pohádce o Sněhurce. Otrávené je přece i jablko poznání.

OTRÁVENÉ JABLKO Udělat něco, k čemu člověk nemá pražádnou chuť. U skutečných jablek by to znamenalo zahryznout se například do odrůdy Ontario, Strýmka či Zvonkové. Ty jsou kyselejší.

Příběh z ráje je klasickou ilustrací zlomyslné poučky, že lidem se má splnit, co chtějí. Aby jim došlo, co že si to vlastně přáli. Za poznání se zkrátka platí, v tomto případě dědičným hříchem a vyhnáním z místa zaslíbeného, kde se neumírá a „kde jsou všechny stromy na pohledění libé a ovoce chutné“. (Genesis 2,9)

Jablko se sem skvěle hodí. Tohle ovoce, jak upozorňuje německý historik Dieter Breuers, bývalo ve starověku symbolem lásky a plodnosti – takže křesťanství, které si na sexualitu věru nepotrpělo, v něm mohlo vidět ideální symbol hříchu.

Mimochodem, ďábel maskovaný za hada, který v ráji sváděl Evu k intelektuálním, nikoli smyslovým rozkoším („otevrou se oči vaše a budete jako bohové, vědouce, co je dobré a co zlé“), má své jméno. Dolehlo k vám, že se jmenoval Gadreel?

Adam a Eva v ráji. | Zdroj: Wikimedia Commons

Ozvěnu příběhu o rajském jablku, které zhořkne na jazyku, najdeme leckde. Dokonce i ve zlidovělých písních, jako třeba v té o chasníku, který „šel z Hradišťa od jednání“ a potkal děvčátko, které mu nabízelo jablíčko. Protože byl „syneček nerozumný“, vzal si jablíčko – toť se ví, odkud odjinud, z jejího klína. Ovoce v tomto případě není otrávené, pouze kyselé, ale konce jsou beztak trudné: z takových dárečků, jak díky písni víme, rozbolí hlava a srdce se zkormoutí.

Ojediněle funguje otrávené jablko přímo v úloze vražedného nástroje: pachatel ho rozřízne nožem, kde je jedem potřena jen jedna strana čepele, sám si vezme neotrávenou část a spokojeně pozoruje, jak ten, kterého chce odpravit, konzumuje svůj smrtící díl.

Metoda byla známa už v staré Persii, i když tehdy se místo jablka použila drůbež. Stalo se na dvoře krále Artaxerxa II. Vraždila králova matka Parysatis, kterou význačný český znalec starého Íránu Otakar Klíma nazývá „ďábelskou staruchou“, a obětí byla Parysatidina nenáviděná snacha Stateira.

Otrávená prý umírala v krutých bolestech.

RČENÍ POD RENTGENEM Achillova pata, medvědí služba, Potěmkinovy vesnice... Známá rčení, jimž každý rozumí. Ale víme, co se za nimi skrývá? A znamenají vůbec to, co dřív? Po jejich stopách se v rubrice RČENÍ POD RENTGENEM vydává Milan Slezák, zahraničněpolitický analytik Českého rozhlasu se zálibou v historii a filosofii.

Artaxerxes viníka odhalil a matku vypověděl do vyhnanství. Ale pak ji zase povolal zpět. Měla bystrý úsudek, potřeboval ji jako politického poradce.

Když už jsme ve starověku: ani v antických bájích nevystupuje jablko pokaždé v sympatické úloze. Coby jablko sváru rozvrátí svatbu krále Pelea a bohyně Thetidy a později, když Paris ten zlořečený zlatý artefakt předá Afroditě, zapříčiní trojskou válku.

Andulkám a krysaříkům mohou otravu přivodit jablečná semena. Jedovaté je rovněž „ďábelské jablko“ čili durman obecný.