Platonická láska? Kněžka řeční, krasavec neúspěšně svádí plešatého pána

Vyslovuje se to s útrpností, s pokrčením ramen, s úšklebkem. Záleží na povaze a na okolnostech. Stěží by se však našel někdo, jenž by v platonické lásce - kterou si lidé automaticky spojují se slůvkem „jen“ - viděl vyšší stupeň erotické oddanosti. Jenže právě tohle měl milovník krásy Platon na mysli.

Rčení pod rentgenem Praha 7:08 11. února 2018