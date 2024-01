Kvůli občanské válce emigrovalo ve čtyřicátých letech hodně Řeků. Jejich kroky vedly i do Československa

Pro prosté Řeky bylo osvobození od několikaleté německé okupace sice vítaným, ale spíš symbolickým milníkem. Válka totiž pokračovala, jen s tím rozdílem, že teď už nestříleli Řekové na Němce, ale na jiné Řeky, kteří se od nich lišili názorem na budoucí směřování země. A právě to přivedlo některé z nich do exilu – zamířili mimo jiné do tehdejšího Československa, jak přibližuje Český rozhlas Plus v pořadu Téma Plus. Téma Plus Praha 0:12 14. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha Homéra na řeckém ostrově Ios | Zdroj: Profimedia

Zatímco zbytek světa směřoval ke konci války, v Aténách se v roce 1945 začalo znovu bojovat. Válka trvala další čtyři dlouhá léta. Tehdejší odbojáři se totiž odmítli nechat po odchodu Němců odzbrojit a odmítli také přistoupit na doporučení spojenců v čele s Británií, aby sestavili společnou vládu tvořenou znepřátelenými odbojovými skupinami.

Jednou z bojujících stran byli komunisté. K nim se přidal i otec dnešního předsedy Řecké obce Ostrava Kostase Papasavoglua.

„Tatínek byl svědkem policejního násilí a poprav ze strany pravicové vlády. Bylo mu 23 let, pocházel z chudé zemědělské rodiny a z toho mála, co měli, museli podstatnou část odvádět. Jemu se ta situace prostě nelíbila, tak odešel k partyzánům a aktivně se zapojil do bojů,“ vysvětluje dnes Papasavoglu.

Komunisté sice dokázali na nějakou dobu ovládat území u hranic s Jugoslávií a Bulharskem na severu země. Ale pravicovou vládu začaly podporovat Spojené státy, školily a vyzbrojovaly její armádu. Naděje, které vkládali řečtí komunisté do pomoci ze Sovětského svazu, se nenaplnily.

Komunisté do Československa

Sovětský vůdce Josif Stalin totiž ctil dohodu uzavřenou za války s britským premiérem Winstonem Churchillem, podle které patřilo Řecko do západní sféry vlivu. A navíc se potřeboval soustředit na kontrolu nad východní Evropou a nestálo mu za to pálit si prsty ještě ve Středomoří.

V řecké občanské válce by bylo těžké mluvit o těch dobrých a těch zlých. Ti, kteří byli pro komunisty, čelili reálné hrozbě krvavých represí. Na druhou stranu ani komunisté a jejich stoupenci nemínili šetřit své rivaly v případě vítězství.

Odhady se různí, ale do emigrace odešlo přes sto tisíc Řeků. Asi dvanáct tisíc jich dorazilo do Československa. Byli to komunisté a komunistické Československo jim poskytlo azyl. A mezi nimi byl i tatínek Kostase Papasavoglua.

Řeky tak najdete po celém světě a říká se, že deset milionů jich bydlí doma v Řecku a stejný počet v jiných zemích. Spolehlivé statistiky neexistují, ale jenom ve Spojených státech se k řeckému původu hlásí přes tři miliony lidí, početné řecké komunity prosperují ve všech světových metropolích.

