Dal pusu Silke, přijelo auto a on nastoupil, vzpomíná na den atentátu na Heydricha pamětnice

27. května ráno vyjel zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich ze svého sídla v Panenských Břežanech. V té chvíli nemohl tušit, že se už nevrátí. V zatáčce v pražských Kobylisích na něj totiž čekali parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Na zámek v Panenských Břežanech se podíváme v dalším díle seriálu věnovanému operaci Anthropoid. Heydrich se sem s manželkou a dětmi nastěhoval na začátku dubna 1942. Praha 16:00 24. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Helena Vovsová - žena, která sloužila jako pomocná síla na zámku v Panenských Břežanech. Tam se také potkala s Reinhard Heydrich | Zdroj: Paměť národa / Post Bellum

„Já jsem tam nastoupila, když tam byl ten první protektor, Neurath. No, ten tam byl jen jednu ‚sezonu‘ a teď měl přijet Heydrich, tak jsme měli dělat na přivítání nějakou tu ozdobu.“

Nyní 96letá Helena Vovsová začala pracovat na zámku v Panenských Břežanech jako pomocná síla do zahrady v roce 1941. V té době jí bylo 15 let. Reinharda Heydricha na vlastní oči poprvé viděla hned v den jeho stěhování z Pražského hradu.

„Byla jsem hned naproti tomu zámku, kde je hájenka, a já jsem tam šla pro chvojí. Teď nesu náruč toho chvojí, a jak přicházím, tak najednou vidím dva vojáky na koních, jak tam stojí. Poznala jsem, kdo to je. Byl to Heydrich.“

Zatímco Heydricha vídala během následujících týdnů jen sporadicky, s jeho ženou Linou se setkávala každý den.

„Měla takový pronikavý hlas, tak jsme jí titulovali Milostpaní.“

Naposledy manžele viděla pohromadě ráno 27. května 1942.

„A sice jsem tam sekala sekačkou trávník a oni kolem deváté odjížděli. Zrovna jsem se koukala, tam je asi čtyři nebo pět schůdků, jak jde Heydrichová s manželem a vedou za ruku Silke. Ještě jsem viděla, jak tu Silke vzal (Heydrich) do náručí a dal jí pusu. Pak jsem zaslechla auto, jak přijelo, a on nastoupil. To byl den atentátu.“

V 10.35 hodin Heydrichův černý mercedes přibrzdil v ostré zatáčce v Kobylisích. Tam už byli připraveni Jozef Gabčík se samopalem Sten a Jak Kubiš s bombou. O útoku na zastupujícího říšského protektora se Helena Vovsová dozvěděla ještě ten den.

„Přišel, my mu říkali Honza, ale jmenoval se Heinz Hippler, který měl na starosti Heydrichovy koně na statku. On se kamarádil s klukem, se kterým chodili vedle do Klecan za holkama, takže se trochu učil česky. No a on přišel, měl tu Silke v náručí, já zrovna dělala něco ve skleníku, a on mi povídal, že byl atentát na šéfa. No já jsem ztuhla a povídám ‚Je mrtvý?‘ a on mi řekl ‚Noch nicht‘ (‚Ještě ne‘ – pozn. redakce).“