Relikviář svatého Maura bude vystaven v nové expozici. Předtím ho restaurátor kompletně vyčistí

„Potřebuji zvětšovací brýle, takzvané rytecké brýle, abych na to dobře viděl. Samozřejmě bílé rukavičky a pak stačí obyčejný tamponek kvalitní bavlněné vaty,“ říká Českému rozhlasu Karlovy Vary restaurátor relikviáře svatého Maura Andrej Šumbera.

„V zásadě se začíná nejdřív obhlídkou. Musíte si celý povrch – a ten není malý – zkontrolovat. A to čištění je v několika fázích. I když je v kvalitní vitríně, tak přeci jen se na relikviáři usadí mikroskopický prach. A i ten má v sobě nějaké chemický potenciál, který potom může působit na korozní činnost. Do vitríny se dostanou nějaké sirníky, které reagují s povrchem, čili sloučeninu, která vznikne na vrchu, je nejlépe v druhé fázi co nejdříve odstranit,“ vysvětluje dál Šumbera.

Stojíme přímo u relikviáře, vidím ho poprvé mimo bezpečnostní schránku. Na první pohled jako laik nevidím, že je potřeba něco vyčistit.

„Čistí se prakticky veškerá plocha, to znamená veškerá modelace na reliéfech, na soškách i pozadí se musí přečistit. Je to mimořádná událost, protože takové čištění proběhlo asi jen dvakrát za dvacet let, což svědčí i o tom, že relikviář je v dobré kondici a že postupy, které jsme při restaurování aplikovali, byly v pořádku,“ dodává restaurátor.

Relikviář svatého Maura si návštěvníci budou moc prohlédnout už v nových prostorách na podzim letošního roku | Foto: Ivana Sedláčková | Zdroj: Český rozhlas

Na otázku, jak dlouho trvá vyčistit relikviář, odpovídá: „Stopky jsem si nevzal, ale bude to v řádu několika dní. Ale nejde opravdu jen o to čištění. Člověk stráví nějakou tu hodinu prohlídkou předmětu před tím, než to začne čistit. A po čištění lihovým tamponkem tam, kde je povrch zatmavlý, tak se to musí přečistit opět tamponkem, ale musí se tam přidat nepatrně plavené křídy.“

Dole na relikviáři je probroušená vrstva zlata. „Musíme si uvědomit, že dřív se relikviář laicky přečišťoval, čili doopravdy přišla nějaká paní uklízečka do kostela, vzala si smeták a zametala. Nejvíc je to obroušené na místech, kde nejvíc ulpíval prach, takže na tom soklu,“ popisuje Šumbera.

Na otázku, jestli má nějaké místo, které nerad čistí, protože se k němu třeba špatně dostává nebo se špatně čistí, odpovídá: „Míst, která se špatně čistí, je tam většina. To chce se obrnit trpělivostí. Všechny záhyby cizelovaných plastik nebo záhyby hřebenů – to je ten motiv nahoře – dají práci a chce to postupovat nějakou metodou, aby člověk věděl, co čistil a co ještě ne.“

Relikviář svatého Maura si návštěvníci budou moc prohlédnout už v nových prostorách na podzim letošního roku.

