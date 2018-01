Římský chrám pár metrů pod povrchem rušné ulice. V Londýně otevřeli rekonstrukci Mithranea

Představte si rušnou ulici londýnské City. Vstoupíte do supermoderní skleněné budovy, sestoupíte sedm metrů pod úroveň ulice a ocitnete se v jiném prostoru i čase. Právě tak vypadá cesta do nově otevřeného chrámu římského boha Mithry. V podzemí města byl skryt skoro dva tisíce let a k jeho objevu pomohla náhoda. Stálá expozici přibližuje život prvních obyvatel britské metropole. Londýn 7:00 2. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Londýnské Mithraeum se otevřelo zároveň s odhalením evropské centrály Bloombergu | Foto: James Newton | Zdroj: Museum of London Archeology

V podzemí je naprostá tma. Jen odkudsi z dálky jsou slyšet zvuky dávných časů. Jak se přibližují, rozsvěcuje se i vnitřek starobylého chrámu. Pod nohama návštěvníků jsou vidět kamenné základy stavby, světla vyřezávají z umělé mlhy stěny svatyně. Ta se rodí z mlžného oparu.

„Mithra byl římský bůh, objevuje se v prvním století po Kristu, ale jeho původ je mnohem starší. Do římského světa přišel z Persie. Je to trochu tajemný bůh, mnoho o něm nevíme. Objevuje se vždy jako mladý muž zabíjející býka, což je symbol plodnosti. O jeho kultu a bohoslužbách jemu věnovaných, nevíme nic,“ vysvětluje Sophia Jacksonová z londýnského Archeologického muzea.

Filmový týdeník z roku 1954 přináší záběry senzačního objevu. Jde o jeden z nejvíce vzrušujících okamžiků moderního Londýna. Na místě, kde během války dopadla bomba, se při úklidu sutin našly zbytky římských staveb. Včetně samotného chrámu.

Fotogalerie (7)







„Archeologický výzkum byl u konce. Zbýval poslední den, když se objevila hlava sochy boha Mithry. Bylo to ohromné. Výzkum pokračoval dál a našly se další sochy a tisíce předmětů každodenní potřeby. Díky nim víme, co dávní obyvatelé Londýna jedli, co si oblékali,“ popisuje Sophia Jacksonová.

Přes půl století byly zbytky chrámu k vidění na nároží rušné ulice londýnské city. Potom byly přemístěny na své dnešní místo: do podzemí nově vyrůstající kancelářské budovy Bloombergu, kde vzniklo zbrusu nové moderní muzeum.

„Rekonstrukce chrámu byl ohromný projekt, do kterého byli zapojeni archeologové, umělci, řemeslníci. A všechny ty efekty, které dávají návštěvníkům pocítit atmosféru dávného chrámu, jsou ohromné. Je to místo, kde můžeme lépe pochopit historii Londýna,“ dodává Jacksonová.

Mithraeum je veřejnosti přístupné zdarma, vzhledem k velkému zájmu se ale musejí návštěvníci předem zaregistrovat online.