Rituály Tomáše Garrigua Masaryka? Budíček v 7.30, studená koupel, filmy, bábovka a kůň Hektor
Tomáš Garrigue Masaryk byl československým prezidentem 17 let. I přes velké pracovní nasazení si ale našel čas na záliby a pravidelné rituály. Každý den odpoledne v Lánech vyrážel na projížďku na koni, otužoval se a dvakrát týdně si s rodinou a zámeckými zaměstnanci promítal filmy.
Tomáš Garrigue Masaryk si velmi oblíbil Lánský zámek, který stát koupil v roce 1921 i s parkem, oborou a přilehlými lesy. Jako prezidentská kancelář sloužilo přízemí zámku, první patro bylo určené k reprezentaci, druhé pak jako soukromý byt Tomáše Garrigua Masaryka. Ve třetím patře budovy se mohli ubytovat hosté.
První československý prezident ve středočeských Lánech trávil velkou část roku. Vyhovovala mu dobrá dostupnost na Pražský hrad a hlavně hledal jako člověk z venkova odpočinek v přírodě. Na koně Hektora sedal každý den odpoledne a na vyjížďce trávil až dvě hodiny. Udržoval se tak v tělesné kondici po šedesátce. V dřívějším věku na koni takhle pravidelně nejezdil. Doma si ještě zacvičil, takzvaně „sokoloval,“ a mezi 18. a 20. hodinou opět zasedl k práci.
Budíček v 7.30, úředničina od 9
Ani po svém zvolení prezidentem Masaryk neopouštěl svoje zvyky a denní režim. Vstával v 7.30. Díky vzpomínkám jeho spolupracovníků se ví, že se koupal v chladné vodě, teplou si dopřál jen jednou v týdnu. Komorník Josef Hůza mu pak servíroval snídani spolu s ranní zásilkou novin. Úřední den začal v 9 hodin, kdy Masaryk sestoupil v oblíbeném jezdeckém obleku do své pracovny. Tajemník ho informoval o poště nebo telefonických zprávách a nejrůznějších úkolech. Pak následovaly návštěvy. Ať už to byli politici nebo literáti.
T. G. Masaryk měl k dispozici osobního sekretáře, archivářku, typistku-sekretářku, dveřníka nebo stolníka. Ten přesně v jednu hodinu ohlašoval oběd, kterého se většinou účastnila dcera Alice a pozvaní hosté. Po obědě se u černé kávy debatovalo a před vyjížďkou na koni „prezident Osvoboditel“ ještě usedal k pracovnímu stolu.
Káva s oblíbenou bábovkou
V dochovaných jídelních lístcích hradní kuchyně jsou jídelníčky o několika chodech. Masaryk dával ale od dětství přednost jednoduché stravě. Někdy večeřel jen bílou kávu s kouskem bábovky. Dostával ji podle vzpomínek zahradníkovy dcery v neděli od snachy Míly, vdovy po synu Herbertovi. Jedl ji až do středy. Měl rád také škubánky, buchty nebo ovoce.
„Chcete-li to vědět, jím třikrát denně: k snídani napřed něco ovoce, ždibec másla a zavařeniny na topince, občas kousek opékané slaniny a asi půl sklenice neslazeného čaje. K obědu několik lžic bílé polévky, malý kousek masa, víc zeleniny, kousek moučníku, ovoce a černou kávu. K večeři jsem si zvykl na talířek kaše nebo kousek buchty s mlékem obarveným kapkou kávy,“ popsal Tomáš Garrigue Masaryk.
Po večeři usedal do svého křesla vedle krbu a povídal si s členy rodiny, hosty nebo s tajemníkem. Občas poslouchal rozhlas.
2x týdně promítání
Ve středu a v sobotu mu neuniklo promítání filmů. Sledoval je v Lánech jako náruživý divák s rodinou, hosty a zámeckými zaměstnanci. Nechyběla třeba proslulá hospodyně a kuchařka, vrstevnice Masaryka, Anna Černá. Vedle vážných hraných filmů prezidenta zajímaly i přírodovědné a národopisné dokumenty, komedie a grotesky. Měl rád Vlastu Buriana. Z Masarykova diáře se například ví, že v roce 1931 viděl celkem 100 filmů.
Stejný rok přijal asi 400 návštěv z Československa a zahraničí. Některé hosty dokázal zarazit neosobností. Když se mu zdála audience moc zdlouhavá a hovor k ničemu, rychlým gestem ji ukončil. City dával najevo velmi nerad.
Divadelní premiéry v Praze
V Praze byl Tomáš Garrigue Masaryk většinou dva dny v týdnu. Na delší dobu, i na několik týdnů v kuse, se zdržel jen v zimě. Na Hradě přijímal návštěvy i v knihovně, která byla jeho vášní. Neustále ji doplňoval novými kousky. Sousedila s jeho bytem a pracovnou.
Večer se na Pražském hradě konaly oficiální večeře, kam mířili členové vlády nebo diplomatický sbor. Tomáš Garrigue Masaryk navštěvoval často a rád divadelní premiéry, koncerty nebo vernisáže výstav. O víkendu si ale užíval lánského soukromí.
Po těžkém onemocnění v roce 1934 přesídlil Masaryk do Lán natrvalo a po abdikaci na prezidentský úřad 14. prosince 1935 byl lánský zámek oficiálně prohlášen za jeho doživotní sídlo.
