Robert Maxwell. Chudý chlapec z Podkarpatské Rusi začal jako cenzor, pak vybudoval mediální impérium

Vydavatelský magnát, politik a miliardář Robert Maxwell byl rozporuplnou osobností, která svého času hýbala mediálním světem. Rodák z bývalého Československa, který z ničeho vybudoval rozsáhlé impérium, býval hostem hlav států, ale i terčem nelichotivých komentářů. Vydavatelský magnát, politik a miliardář Robert Maxwell se 21. července 1989 na zámku v Lánech setkal s prezidentem Gustávem Husákem | Foto: Michal Kalina | Zdroj: ČTK

Maxwell se narodil 10. června 1923 jako Abraham Leib Hoch (později užíval řadu dalších jmen) v židovské rodině v obci Slatinské Doly na Podkarpatské Rusi, která byla tehdy součástí Československa.

V březnu 1939 uprchl před nacisty do Francie, kde vstoupil do československé vojenské jednotky. Do Británie se přesunul po francouzské kapitulaci. Bojoval v britské armádě a za statečnost byl vyznamenán válečným křížem. Jméno si změnil proto, aby v případě zajetí zakryl svůj původ. Němci se totiž zajatým vojákům z Československa krutě mstili.

Jeho podnikatelský úspěch začal po druhé světové válce. Byl jmenován členem spojenecké kontrolní komise v Berlíně, kde se stal cenzorem německých tiskovin. Maxwell nakupoval zahraniční práva od německých vydavatelů vědeckých knih a později založil vydavatelství, které ve spolupráci s německými nakladateli chrlilo tehdy nedostatkovou literaturu, především odborné publikace.

Smrt v mořských vlnách

Dařilo se mu i díky pracovitosti, nápadům, diplomatickým schopnostem a dravosti hraničící s bezohledností. „Rozený vítěz. Muž děsivé síly a strašlivého odhodlání,“ řekl o něm Arthur Cox, psycholog a manažer fotbalového klubu Derby County, který Maxwell vlastnil.

Do konce 80. let vybudoval mocné impérium tvořené více než 400 společnostmi. Vlastnil mimo jiné tiskovou skupinu Mirror, polovinu televizní stanice MTV Europe, nakladatelství Pergamon a Macmillan. Patřila mu řada tiskovin po celém světě včetně prestižního amerického deníku Daily News, měl podíly v leteckých společnostech.

Vstoupil i do politiky, v roce 1964 byl za labouristy zvolen do parlamentu, kde zasedal až do roku 1970. Kromě toho byl znám řadou charitativních projektů, ale i rozmařilým způsobem života – mnohé provokoval buranským chováním, utrácením či cestováním po Londýně vrtulníkem.

Jeho život skončil 5. listopadu 1991 v mořských vlnách nedaleko Kanárských ostrovů, podle vyšetřovatelů poté, co přepadl přes zábradlí své jachty. Maxwellova smrt na moři vyvolala dohady o vraždě, sebevraždě či dokonce předstírané smrti.

Spekulacím napomohlo, že zemřel v době, kdy se jeho impérium začalo hroutit, a několik týdnů poté, co vyšla kniha tvrdící, že udržuje úzké styky s izraelskými tajnými službami. Podle britského tisku byl v době své smrti vyšetřován i kvůli obvinění z válečného zločinu. Později také vyšlo najevo, že penzijním fondům, ve kterých spravoval úspory svých 30 tisíc zaměstnanců, chybí 400 milionů liber.