‚Opice z afrických zemí.‘ Nahrávka z roku 1971 upozorňuje na Reaganův rasistický komentář

Někdejší americký prezident Ronald Reagan ještě jako guvernér Kalifornie v roce 1971 při telefonickém rozhovoru s tehdejším prezidentem Richardem Nixonem označil africké vyslance při OSN za opice. Dokládá to nahrávka, kterou zveřejnil americký list The Atlantic.

Reagana, který podporoval Tchaj-wan, rozčílilo, že se afričtí vyslanci v OSN postavili proti USA na stranu Číny. Hlasováním se tehdy rozhodlo o uznání Číny a vyloučení Tchaj-wanu z OSN, načež tanzanská delegace začala tančit. „Včera večer, to vám povím, koukal jsem na to v televizi,“ začal v rozhovoru s Nixonem Reagan. „Ano,“ řekl Nixon. „Vidět ty opice z těch afrických zemí, ať jdou k čertu, ještě se ani nenaučili nosit boty!“ postěžoval si Reagan, načež se Nixon hlasitě rozesmál.

Nahrávku v úterním článku The Atlantic zveřejnil Tim Naftali, který vyučuje historii na Newyorské univerzitě a v letech 2007 až 2011 vedl Nixonovu prezidentskou knihovnu.

Záznam byl poprvé zveřejněn Národním archivem USA ještě za Reaganova života v roce 2000. Nahrávky musely být pravděpodobně kvůli ochraně Reganova soukromí sestřihány a rasistický dialog byl odstraněn. Po Reaganově smrti v roce 2004 už ale podle Naftaliho přestala otázka ochrany soukromí hrát v této záležitosti roli.

Na Naftaliho žádost následně Národní archiv zveřejnil rozhovory v plném znění, konkrétní nahrávku z roku 1971 získal Naftali před dvěma týdny.

Reagan podle Naftaliho Nixonovi volal s cílem ho přesvědčit, aby Spojené státy opustily OSN. Nixon později v rozhovoru se svým ministrem zahraničí řekl, že Reagan si chtěl hlavně stěžovat na Afričany s tím, že označil tanzanskou delegaci za „kanibaly“, kteří „ani neměli boty“.

Reagan veřejně hájil apartheid v Jihoafrické republice a Rhodesii v 70. letech minulého století. Prezidentem USA byl v letech 1981-1989, v době, kdy vrcholila studená válka a začal rozpad Sovětského svazu. Po dlouhém boji s Alzheimerovou chorobou zemřel v roce 2004 ve věku 93 let.

SHOCKING newly released 1971 audio shows Ronald Reagan referring to black African diplomats as "monkeys" uncomfortable wearing shoes.



Nixon laughs in response.



Source: @NixonLibrary & Historian @TimNaftali / @TheAtlantic pic.twitter.com/H1SsOw8cAu