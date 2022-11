OBRAZEM: Snubní prsten manželky posledního Rožmberka. Vědci odtajnili přesnou podobu klenotu

Geofyzik Jiří Šindelář považuje prsten Kateřiny z Ludanic za jedno z mystérií rožmberské hrobky. Prsten, který patřil Petru Vokovi z Rožmberka, vypadá, jako kdyby nebyl dodělaný. „Vidíme jenom na půlku symbolu. Existuje totiž ještě druhý prsten,“ vysvětluje geofyzik.

„Jedná se o speciální typ snubního prstenu, kterému se říkalo gimmel ring. Je to dvojice obrouček, každý ze snoubenců do svatby nosil jeden svůj. V jejich korunce je speciální zářez, který je rozděluje na dvě části. Přes klíč a zámek se dají spojit. Teprve pak vytváří korunky prstenů konkrétní symbol,“ popisuje Jiří Šindelář.

Pohled na cínovou truhlu v rožmberské hrobka | Foto: Josef Vandělík | Zdroj: Naše historie

Prsten Kateřiny z Ludanic našli vědci náhodou, a to když se její rakev rozpadla a vysypala do prostoru. „Prsten přepadl až na rakev jejího manžela, kde zůstává ležet dodnes. Dokonce je to v místě, kde můžeme předpokládat pravou ruku posledního pána z Rožmberka,“ popisuje vědec.

Výzkumnící považují za unikátní i celý prostor rožmberské hrobky. „Jsou zde pohřbené elity tehdejší společnosti. Snese pouze srovnání s hroby králů a císařů v Evropě.“

Pro vstup k rakvím se musely volit netradiční archeologické postupy. „Vyvrtala se pouze drobná centimetrová díra do hrobky, kudy se zavedla kamera na velkém rameni tak, aby se z ní dalo pohybovat a celý prostor se mohlo postupně zdokumentovat,“ popisuje archeolog Patrik Červák.

Rožmberk | Foto: Jiří Šindelář; Martin Frouz | Zdroj: Naše historie

Výsledky bádání shrnul tým v nové knize Petr Vok z Rožmberka – Život renesančního kavalíra, která vypráví příběhy z místa posledního odpočinku pánů z růže. „Přináší informace pro odborníky a formou interaktivních příloh a virtuální reality digitálních modelů můžou čtenáři dál bádat v rožmberské hrobce a navázat na práci celého realizačního týmu,“ upřesňuje geofyzik Jiří Šindelář.

Do května příštího roku by měla vzniknout replika obou rožmberských prstenů z autentických materiálů. Vyrobí je zlatník Andrej Šumbera, restaurátor relikviáře svatého Maura. Prsteny budou pak k vidění ve vyšebrodském klášteře.