Jednání Klause s Mečiarem zkrachovala. Před 30 lety rozhodli o rozpadu Československa

Strom na zahradě brněnské vily Tugendhat a pod ním sedí neformálně, jen v košilích bez saka, Vladimír Mečiar a Václav Klaus. Tak vypadá známá fotografie Jefa Kratochvila, která se stala symbolem rozpadu Československa. Oba politici se ve vile na jednání o budoucnosti společného státu sešli přesně před 30 lety. Stanovili, že Československo přestane existovat s koncem roku 1992.

Olympijských her v Barceloně se Československo v létě 1992 naposledy zúčastnilo jako jeden stát. Sportovní událost na chvíli přerušila politické diskuse Čechů a Slováků o možném rozchodu obou národů, o kterém se začalo mluvit hlavně po parlamentních volbách na jaře stejného roku.

Klaus s Mečiarem rozhodli před 30 lety o rozpadu Československa.

„Mám strach, že to bohužel jak v Čechách, tak na Slovensku spěje k rozpadu státu. Mám pocit, že politici k tomu přistupují poněkud neodpovědně, že možnost rozpadu připouštějí příliš lehce,“ zaznělo v anketě mezi voliči, kterou vysílal Československý rozhlas.

Vítěz voleb na Slovensku - HZDS a vítěz v Česku - ODS měli odlišné představy o uspořádání státu. A potom, co v červenci 1992, po nesouhlasu slovenské části poslanců, nezvolilo Federální shromáždění Václava Havla znovu prezidentem, a on abdikoval, se konec společného státu ještě víc přiblížil.

„Závazky vyplývající ze slibu věrnosti České a Slovenské Federativní Republice a její Ústavě nemohu už nadále plnit způsobem, který by byl v souladu s mým založením, přesvědčením a svědomím. Pokusem o důsledné plnění tohoto slibu bych se mohl stát dokonce překážkou rozsáhlých změn naší státnosti, k nimž naše země po posledních parlamentních volbách směřuje,“ řekl Havel ve svém abdikačním projevu.

Mezitím přijala Slovenská národní rada text Deklarace o svrchovanosti Slovenska. A 26. srpna 1992 se pak předseda HZDS Vladimír Mečiar a předseda ODS Václav Klaus ve vile Tugendhat v Brně domluvili na tom, kdy přesně společný stát zanikne.

Kdo to oznámí?

„Významná byla dohoda o našem návrhu harmonogramu průběhu dalšího postupu, to řekne pan kolega Mečiar,“ uvedl Klaus.

„K 1. 1. 1993 předpokládáme, že by vznikly republiky Česká a Slovenská jako dva státní útvary,“ oznámil Mečiar na tiskové konferenci ve vile Tugendhat rozpad Československa.

Později oba politici přiznali, že se o tom, kdo termín ohlásí, dohadovali. „Václav Kalus mi oznámil, že já takovou zprávu veřejnosti nedám. Tak jsme se dohodli, že půjdou místopředsedové. V naší straně jsem se obrátil na Milana Kňažka, aby šel a oznámil veřejnosti, že dnem 1. ledna vznikne samostatná Slovenská republika, což Kňažko odmítl,“ vzpomínal Mečiar.

„Šlo pouze o šachovou hru, komu zůstane černý Petr, kdo může být někdy v budoucnu obviňován, že to byl on,“ poznamenal k tomu Klaus.

„Tak jsem přišel za Klausem a říkám, že se nedá nic dělat, musíme jít my dva, protože ze slovenské delegace nikdo nechce tuto zprávu ohlásit a já to udělám. Klaus řekl, že se mnou půjde ven, ale nebude to on, kdo tuto zprávu podá,“ dodal Mečiar.

Československo zaniklo na Silvestra roku 1992. Jeho rozdělení na dva samostatné státy bývá označováno jako sametový rozvod.