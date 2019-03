Rudolf Beran si nese nálepku zrádce. Za spolupráci s odbojem ho přitom nacisti poslali za mříže

15. března 1939 byl předsedou vlády Rudolf Beran. Podporoval domácí protinacistický odboj a Němci ho za to odsoudili k 10 letům žaláře. Pozoruhodné, či snad spíš příznačné, je, že poválečný československý soud poslal Berana na 20 let do vězení za zradu a kolaboraci.

