‚Dopustil jsem se nejpodlejších zločinů.‘ Poslechněte si zdigitalizovaný záznam procesu s Rudolfem Slánským

Zvukové nahrávky z procesu potvrzují zvrácenost doby, kdy si vládnoucí komunistická strana dělala v Československu, co chtěla.

Komunisté dokonce posílali své vlastní soudruhy a přátele na smrt, sevření hrůzou, že jinak dojde na ně samotné. Při politickém monstrprocesu nakonec padlo 11 rozsudků smrti a tři doživotí.

„Provinil jsem se těžce na zájmech československého lidu. Proto dnes právem stojím zde, před tímto soudem, před lidově-demokratickým československým soudem,“ deklamoval Rudolf Slánský před Státním soudem v listopadu 1952 výpověď naučenou po měsících fyzického nátlaku a nekonečných výslechů.

Byl hlavním obviněným v procesu, který měl být výstrahou a varováním všem komunistickým státům. Sovětský vůdce Stalin tak chtěl zabránit odtržení dalších spojenců, jak se to podařilo Jugoslávii. Státní zástupce, nechvalně známý Josef Urválek, obvinil 14 mužů ze spiknutí proti republice. Rudolfa Slánského navíc ze zavinění smrti Jana Švermy za slovenského povstání v roce 1944.

60 hodin záznamu Kompletní nahrávky je už teď možné exkluzivně poslouchat na novém webu Radiožurnálu. Každý den jedna epizoda ze seriálu zazní v 8.50 ve vysílání.

O život Klementa Gottwalda

„Vypovídejte nyní o tom, jak Jan Šverma zahynul a jak jste jeho smrt zavinil,“ zaznělo tehdy u soudu.

„Neučinil jsem tehdy vše, co jsem učiniti mohl a co jsem učiniti měl, abych Jana Švermu uchránil před smrtí. Cítím proto svoji zodpovědnost za smrt Jana Švermy a tuto zodpovědnost také přiznávám,“ odpověděl Slánský, který také přiznal, že chtěl ve službách amerického imperialismu svrhnout lidově-demokratické zřízení v Československu, dokonce že usiloval o život Klementa Gottwalda.

Vypovídal před soudem dohromady tři a třičtvrtě hodiny. Miloslav Turek z archivu ČR si povšiml, že několik minut bylo z jeho výpovědí vystřiženo.

„Ty střihy jsou provedeny velice profesionálně. Přeci jenom ale na některých místech zjistíte, že tam chybí nádech, nebo že má výpověď skok v rytmu. Zjistil jsem skutečně, že je tam na nějakých čtyřech místech střih. Našel jsem si to přímo na pásu a skutečně tam slepky jsou,“ vysvětluje Turek.

„Překvapilo mě, že to nejsou slepky, které byly vyrobeny v roce 1952, ale jsou to slepky pomocí Klebebandu, lepicí pásky, což je typ, který se používal v polovině 60. let. Z toho logicky usuzuji, že zřejmě, když se připravovaly nějaké rehabilitace v první polovině 60. let, se tam někomu něco nelíbilo, nebo tam bylo nějaké jméno, které by ho mohlo poškodit a bylo to vystřižené,“ dodává.

S oprátkou na krku

V závěrečné řeči Rudolf Slánský svá přiznání zopakoval: „Dopustil jsem se strašných, hrozných zločinů. Dopustil jsem se nejpodlejších zločinů, jakých se kdo může dopustit. Vím, že pro ně není žádných polehčujících okolností.“

Unikátní záznamy z procesu ukazují, že v posledních minutách své řeči se už Slánský nevyjadřoval tak přesně a pečlivě jako během celého procesu. „Ty poslední minuty jsou dost rozechvělé. Mám takový dojem, jakoby mu až při té závěrečné řeči došlo, že skutečně s oprátkou na krku skončí,“ uvádí Turek.

„Žádám všechny obviněné, aby přistoupili k mikrofonu a sdělili soudu své rozhodnutí,“ zaznělo u soudu a Rudolf Slánský nahlas a jasně řekl: „Zasluhuji si trest, přijímám.“ Vzdal se mimo to opravných prostředků.

Tresty přijali i všichni ostatní. Redaktor Rudého práva André Simon dokonce během přelíčení o trest smrti několikrát sám požádal. O tom v seriálu podle záznamů z procesu s Rudolfem Slánským, které se nedávno objevily, už v úterý ve vysílání Radiožurnálu.