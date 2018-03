Objevené filmy z procesu se Slánským? 'Snad získáme chybějící úryvky,' doufá archivář

Národní filmový archiv představí objevené obrazové dokumenty z politického procesu s Rudolfem Slánským. Dvacet beden s desítkami kilometrů filmů nalezl insolvenční správce ve staré výrobní hale jedné zkrachovalé továrny ve Středočeském kraji. Materiály mohou pomoci lépe zmapovat pozadí vykonstruovaného procesu s někdejším nejvyšším představitelem KSČ. To samé umožní i nahrávky z procesu, které nedávno získal archiv Českého rozhlasu. Praha 6:30 22. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolf Slánský | Zdroj: CC BY 2.0/Wikipedia

„Chci především přiznat svoji vinu v tom, že jsem jako nepřítel komunistické strany a lidově demokratického zřízení formoval protistátní spiklenecké centrum a stál mu po řadu let v čele,“ přednesl naučenou výpověď před soudem tehdy už bývalý místopředseda vlády a generální tajemník KSČ Rudolf Slánský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Objevené filmy z procesu se Slánským? 'Snad získáme chybějících úryvky,' doufá archivář. Téma pro Jaroslava Skalického

„Veškeré výpovědi, veškeré dění v soudní síni se nahrávalo. Záznamy byly sestříhány a doplněny odsuzujícími komentáři směrem k obžalovaným. Se zpožděním zhruba dvanácti hodin byly odvysílány,“ přibližuje tehdejší proces Miloslav Turek z archivu Českého rozhlasu.

Z mnohahodinových nahrávek se ale podle něj zachovalo jen 25 minut. Teprve nedávno získal Český rozhlas záznamy z prvních šesti dnů procesu.

„Náš kolega Pavel Kobera objevil v archivu ve Spojených státech ve Washingtonu zhruba 17,5 hodiny záznamu z procesu. Není to kompletní, ale velice dobře to vypovídá, v jakém duchu se ten proces nesl,“ doplňuje.

„Tyto materiály byly natočeny v Německu na technickém zařízení Svobodné Evropy. Bylo to vysílání, které dolehlo z Československa do Mnichova, kde bylo nahráno. Samozřejmě je to v technické kvalitě, v jaké to tehdy mohli natočit, zvláště ve veřejných hodinách je příjem rušen nejrůznějšími jinými stanicemi. Záznamy tak bohužel nejsou příliš kvalitní, ale přesto jsou velmi cenné,“ popisuje Turek z archivu Českého rozhlasu.

„Zvukové záznamy jsme pečlivě seřadili a setřídili podle hnědé knihy, to znamená Proces s protistátním spikleneckým centrem Slánský a spol. Slovo od slova jsme kontrolovali správné pořadí a správnou dataci,“ podotýká.

Od nejnovějšího objevu archivních materiálů si slibuje doplnění záznamů. „V několika bednách je údajně uloženo několik desítek magnetofonových pásů přímo z procesu. Děláme si proto naději, že bychom tam mohli získat nejen kvalitní nahrávky přímo ze soudní síně, ale i nahrávky těch částí, které nám doposud chybí,“ říká Turek.

Vykonstruovaný proces s takzvaným spikleneckým centrem Rudolfa Slánského v listopadu 1952 se odehrál na nátlak sovětského diktátora Josifa Vissarionoviče Stalina. Jeho výsledkem bylo 11 rozsudků smrti a tři tresty doživotního vězení.