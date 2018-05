Žádám pro všechny obviněné trest smrti, hřímá na nalezené nahrávce procesu se Slánským prokurátor Urválek

Neuvěřitelným divadlem se jeví vykonstruovaný proces s Rudolfem Slánským při poslechu nedávno objevených zvukových záznamů ze soudní síně. Mezi postavami komunistického představení, kteří v něm hrají své předem naučené role, vyniká hlavní žalobce Josef Urválek. Je známý i z dalších vykonstruovaných procesů 50. let, například s Miladou Horákovou. Bezohledný představitel komunistické spravedlnosti byl nejvýraznější postavou přelíčení se Slánským. Praha 15:20 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolf Slánský před senátem státního soudu v Praze. Ve dnech 20. až 27. listopadu 1952 se konal proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským | Foto: autor neznámý | Zdroj: ČTK

„Dále je z vašich výpovědí zřejmé, že jste vytvořil protistátní spiklenecké centrum, které připravovalo svržení lidově demokratického zřízení a restauraci kapitalismu, že jste prováděl tuto nepřátelskou činnost ve službách západních imperialistů a především amerických uchazečů o světovládu,“ hřímal na nahrávce Urválek.

„Přiznávám to,“ reagoval Slánský a Urválek pokračoval: „... abyste se stal československým Titem. Je tomu tak?“

„Ano,“ odpověděl Slánský.

Tak vedl Josef Urválek výslech Rudolfa Slánského v procesu, který měl na příkaz sovětského vůdce Stalina utužit disciplínu ve vedení ostatních komunistických států a zabránit jejich odtržení dalších spojenců, jak se to podařilo Jugoslávii pod vedením Josipa Broze Tita.

„Josef Urválek mi trošku připadá jako středověký inkvizitor,“ říká Miloslav Turek z archivu Českého rozhlasu, který nalezené záznamy na magnetofonových pásech převedl do digitální podoby.

„Josef Urválek bral všechno přes emoce. Měl různá přirovnání a velice často se uchyloval k zesměšňování svých protivníků. Například u Bedřicha Gemindera se opřel do jeho velice chabých znalostí češtiny a využil tehdy velice módního slova ‚kosmopolita‘ a v podstatě se ho snažil nějakým způsobem srazit k zemi,“ dodal Turek.

Kompletní nahrávky je už teď možné exkluzivně poslouchat na novém webu Radiožurnálu.

„A který jazyk umíte dokonale, dobře?“ ptal se Urválek a Geminder odpovídal: „Německy.“

„Skutečně umíte dobře německy.“

„Jsem dlouho nemluvil německy, ale ovládám německý jazyk,“ odpověděl Geminder a Urválek reagoval: „Asi tak ovládáte německý jazyk jako český, ne?“

„Ano.“

„Tak vy vlastně neumíte žádný jazyk pořádně. Typický kosmopolita,“ uzavřel Urválek.

Kompletní nahrávky z procesu s Rudolfem Slánským si můžete poslechnout na novém webu Radiožurnál.cz. Zaznamenávají i závěrečnou řeč Josefa Urválka, která trvala dvě a tři čtvrtě hodiny.

Po celou dobu byla jeho rétorika stejně plamenná a agresivní a plná komunistické propagandy. Sebevědomý projev státního zástupce přednesený útočným jazykem nepřipouštěl námitky. Působil tak přesvědčivě, že se dobrovolně k žalobě hlásili lidé z celé republiky.

Netušili tenkrát, že všechny viny přiznávají obžalovaní z donucení a po hodinách krutých výslechů.

„Josef Urválek byl samozřejmě fanatik. Ovšem v porovnání s ostatními účinkujícími v tomto neskutečném divadelním představení měl, ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí, obrovské charizma. Dá se říci, že dnes posluchači asi nebudou příliš zvědaví na výpovědi obžalovaných, ale co jim zůstane možná na věky v uších, je to běsnění prokurátora Urválka na konci procesu,“ dodal Turek.

„Občané, soudci, ve jménu našich národů, proti jejichž svobodě a štěstí zločinci povstali, ve jménu míru, proti němuž se hanebně spikli, žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci socialismu,“ hřímal Urválek.

Padlo jedenáct rozsudků smrti, tři obžalovaní vyvázli s doživotními tresty. Rehabilitace se odsouzení dočkali v roce 1963. Ve stejném roce KSČ stáhla Josefa Urválka z funkce předsedy Nejvyššího soudu a poslala ho do výzkumného ústavu kriminalistiky na generální prokuratuře.