Rus, který do Prahy přivedl vlasovce. Radolinskij to myslel dobře a doplatil na to, připomíná Dudek

Povstání českého lidu proti nacistickým okupantům začalo 5. května 1945. Zásadní roli v něm sehrál Československý rozhlas. Poté, co hlasatel Zdeněk Mančal pronesl větu „Je právě sechs hodin,“ už vysílal jen v češtině. „Nemůžeme říkat, že tato věta zahájila povstání. To by bylo nespravedlivé vůči těm, kteří se povstání pokoušeli připravit,“ popisuje editor Českého rozhlasu Plus Petr Dudek, který se okolnostmi povstání zabývá. Interview Plus Praha 20:45 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Z vojenského hlediska byli organizátoři povstání ve složité situaci. I když bylo jasné, že se blíží konec války, Němci stále měli kolem Prahy velmi silné jednotky, které po přesunu od Benešova svedly těžké boje s povstalci v oblasti Pankráce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor o událostech při Pražském povstání s editorem Českého rozhlasu Petrem Dudkem

Nebylo ani jasné, za jak dlouho se do města dostane Rudá armáda. „Všichni si pamatovali osud varšavského povstání, které Rudá armáda nechala utopit v krvi a nečinně přihlížela. Představa, že by se opakoval varšavský scénář, byla velice zlověstná,“ podotýká Dudek.

Povstalcům také chyběly těžké zbraně a technika, ve vysílání rozhlasu proto od začátku povstání zněly výzvy v češtině, ruštině a angličtině, žádná ale nebyla spojenci vyslyšena. „Tím enormně vzrostla úloha vlasovců, kteří těžké zbraně měli,“ dodává k roli armády složené z bývalých sovětských zajatců, která se v závěru války postavila Němcům.

Z hrdiny zrádce

Jedním z těch, kdo vlasovce přiměl k pomoci povstání, byl i sovětský nadporučík Vladimir Radolinskij, který rovněž dodával informace do rozhlasu. Také jeho příběh Dudek zapracoval do dobové dokumentární hry Odvaha se nehodí.

‚Voláme všechny Čechy!‘ Poslouchejte rekonstrukci vysílání rozhlasu z 5. května 1945 Číst článek

„Obrátil se na ně, protože mu záleželo na úspěchu povstání. Jako voják dobře chápal, že jsou povstalci v úzkých, a tak se spojil s velením vlasovců a přesvědčil je za pomoci fabulace, že Moskva není proti jejich zásahu ve prospěch povstalců. Což byla kapitální lež,“ upozorňuje.

Zatímco pro povstalce byla pomoc vlasovců vítaná, v České národní radě, v níž byli i komunisté, vyvolala poprask. „Pro komunisty to byli zrádci a o jejich pomoc nestáli. Do rozhlasu prosadili prohlášení, že národní rada nemá s vlasovci žádné ujednání, načež se mnozí vlasovci začali na patě otáčet a odcházet do svých výchozích pozic,“ popisuje.

„Radolinskij byl sice po válce za své aktivity oceněn, velmi záhy se o něj ale začala zajímat vojenská tajná služba a ocitl se v Moskvě, kde byl několikrát souzen a skončil na dlouho v gulagu. Ale přežil až do 90. let. Patřil zkrátka k těm, kteří to s povstáním mysleli dobře a doplatili na to,“ konstatuje Dudek.

Poslechněte si celý díl pořadu Interview Plus ze záznamu v úvodu článku.