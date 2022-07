Rusové opravdu věří tomu, že jdou zachránit svět. Nehledě na ideologii, říká dokumentarista Šmok

Už čtvrt století se věnuje osudům lidí stižených genocidou. Jak vnímá v této souvislosti válku na Ukrajině? „V duších většiny občanů Ruska je proces vedoucí ke genocidě na Ukrajině už zlomovým momentem, kdy přestanou ty uměle vytvořené a onálepkované nepřátele považovat za lidské bytosti,“ míní scénárista, dokumentarista a expert na orální historii Martin Šmok. Praha 19:54 1. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dokumentarista a historik Martin Šmok | Foto: Český rozhlas

Válka na Ukrajině Šmoka prý nepřekvapila. Byla podle něj ohlašovaná dlouhodobě a zcela otevřeně. Západní země, na to ale nereagovaly.

„Skoro deset let pozoruji jednoznačnou přípravu na válku a genocidu. A na Západě se nikomu moc bojovat nechce, ale bojovat je to jediné, co to může zastavit. Problém je v soustavném ustupování a neochotě přiznat si, že když někdo říká: všechno to zabereme a kdo nebude souhlasit, toho zabijeme, a říká to skoro deset let, že se tak opravdu začne chovat,“ naznačuje konzultant institutu USC Shoah Foundation.

„Západ si měl uvědomit, že to, čemu jsme se často smáli a označovali za ruský folklor, není folklor. Oni tomu opravdu věří. Oni jdou opravdu zachránit svět, spasit ho s až mesianistickou ideou. A je jedno, jaká ideologie se na to zrovna roubuje – pravoslaví, bolševismus nebo nový světový řád,“ naznačuje.

Složitější a barvitější společnosti

Válka na Ukrajině bude podle něj pokračovat do okamžiku, kdy si někdo uvědomí, že je na samém okraji prohry a začne vyjednávat trochu jiným způsobem.

„Což samozřejmě nese problém, že Rusko nikdy žádnou dohodu nedodrželo a vždycky se pokusilo všechna území dobýt znova,“ konstatuje.

Jediné, k čemu prý upíná naději, je fakt, že na Ukrajině i v Rusku jsou daleko složitější a barvitější společnosti, než je například česká společnost.

„Lidé tam mají nejenom různé národnosti a pocházejí z různých etnik, ale mají různé náboženství do takové míry, která je v Česku nepoznaná. A navíc jsou rodiny velice často promíchané.“

„V médiích se často diskutuje o tom, jak příbuzný v Rusku nevěří svým rodinám na Ukrajině. Myslím, že v okamžiku, kdy uplyne čas, který jim umožní začít to trauma zpracovávat vědomě, budou ti lidé schopni oddělit různé skupiny pachatelů, kolaborantů, vyděšených, ustrašených, zachránců a hrdinů,“ myslí si.

Nenávist k těm druhým

Čas je podle něj potřeba také k tomu, aby se dalo pracovat s mírou nenávisti k těm druhým.

„Všichni by chtěli Ukrajincům radit, co mají dělat a jak to mají dělat. Dokud vám nevybombardovali barák a nezabili půlku rodiny, nikdy nebudete tušit, co se v těch lidech děje. Většina z nás skutečnou válku nezažila a toto je skutečná válka. A jeden z těch výsledků je nenávist. Jak se s ní bude pracovat, je otázka do budoucnosti,“ naznačuje.

„Je potřeba čas, aby vůbec mohli začít přemýšlet jinak než na úrovni snahy okamžitě pomstít vraždy nevinných ze svého okolí,“ konstatuje Martin Šmok.

