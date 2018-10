Utajená expozice. V Moskvě otevřeli výstavu o československých legionářích v Rusku

Muzeum moderní historie Ruska patří k prestižním výstavním prostorám v Moskvě a kromě stálé expozice paralelně pořádá několik výstav. Jednou z nich je ta o československých legionářích.

V Moskvě otevřeli výstavu o československých legionářích v Rusku. Zmínky o ní ale budete hledat těžko.

Ruský vojenský historik Alexandr Kručinin si výstavu prohlédl a ocenil účast československých legií v ruské občanské válce. „Českoslovenští legionáři, kteří v květnu 1918 vystoupili proti sovětské moci a zapletli se potom do naší občanské války, udělali pro nás, Rusy, velmi významnou věc. Tím, že se nepříteli postavili čelem, kryli ruské protibolševické síly bílých a dali jim možnost i čas zformovat vlastní bojové jednotky, které potom Čechoslováky na frontě vystřídaly. A tento úkol vaši legionáři chrabře plnili půl roku. Československé legie nenesou žádnou vinu na tom, že se události vyvinuly jinak a skončily porážkou bílých,“ řekl Radiožurnálu Kručinin.

Části ruské veřejnosti se dodnes nelíbí, že Češi a Slováci v době občanské války bojovali proti rudoarmějcům. Někteří historici a média našim legionářům připisují válečné zločiny, rabování a protiruské postoje.

To všechno jsou mýty, dodává historik Kručinin. „Legionáři byli samozřejmě nepřáteli rudých. Dopadlo to ale tak, že rudí zvítězili a dějiny – jak víte – píší vítězové. Takže sepsali takovou historii občanské války, jaká se jim hodila. Legionáře v ní vylíčili jako nepřátele Ruska, zločince a darebáky, kteří rozkradli národní bohatství. Ve skutečnosti je to jen legenda. Role Čechů a Slováků byla ve skutečnosti úplně jiná. Bohužel i v současném Rusku mají mnozí v hlavách tuto rudou propagandu. Tyto mýty rostou a mění se. Opravdoví historici a skuteční vlastenci ale vědí, že je to legenda. Šíří ji lidé, kteří nemají rádi Rusko ani naše staré slovanské bratrství s Čechy a Slováky. To jsou úplně jiné lidé a historii vysvětlují z hlediska svých osobních zájmů,“ vysvětlil Kručinin.

Problémy i utajení

Nebylo jednoduché takovou expozici prosadit, říká ředitelka Českého centra Hana Skládalová. „Spousta moskevských muzeí, které jsme oslovili, nás odmítlo a po několika měsíčním vyjednávání se nám podařilo navázat spolupráci s Muzeem současné historie a otevřít tuto výstavu,“ popsala Skládalová.

Česká a ruská strana nakonec našly přijatelné východisko. „Jedná se o kompromis. Jednak nenajdete zmínku na stránkách muzea, pouze na stránkách Českého centra Moskva. Nenajdete také venkovní billboard, protože to nám nebylo umožněno zveřejnit. Pouze v přízemí je velký rollup zabývající se tematikou této výstavy,“ řekla Skládalová.

První takovou výstavu uspořádali v Jekatěrinburgu na Urale, který byl významnou zastávkou ve strastiplné anabázi československých legionářů.

Moskevská expozice je unikátní. „Jsme za to šťastní, protože to je obrovský úspěch a v Moskvě je to opravdu poprvé a já si dovolím to označit za unikátní vzhledem k tématu československých legií,“ dodává Skládalová.

Složitá příprava výstavy o československých legionářích odráží, jak citlivé a zpolitizované je toto téma i v dnešní ruské společnosti.